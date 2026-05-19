Tenía circular azul de Interpol y lo sorprendieron de fiesta en bar de Bogotá: así trató de engañar a los policías

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un hombre que tenía circular azul de Interpol. De acuerdo con las autoridades, el individuo de 45 años de edad se encontraba de fiesta en un bar del barrio San Felipe, localidad de Barrios Unidos.

El teniente coronel Favian Beltrán Moreno, comandante Estación de Policía de Barrios Unidos, indicó que la captura del hombre se dio mientras un grupo de uniformados llevaba a cabo labores de registro y control a establecimientos comerciales en el barrio San Felipe.

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El oficial destacó que el hombre es solicitado por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir y trata de personas. Su orden de detención había sido emitida desde el año 2025 por el Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías.

“Al ingresar a uno de estos lugares, nuestras zonas de atención evidenciaron a varias personas consumiendo bebidas embriagantes. Un hombre alertó a los uniformados por su actitud sospechosa”, destacó el teniente coronel Beltrán.

Luego, al ser abordado por los policías, el sujeto trató de engañar a los policías manifestando que no portaba su cédula para identificarse.

Sin embargo, al final no logró engañar a los policías.

“Por tal motivo procedieron a verificar la identidad en el sistema. Para sorpresa de las autoridades, este hombre presenta una circular azul expedida por la interpol y una orden de captura vigente”, insistió el oficial de la Policía Nacional.

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Tras ser capturado, el hombre quedó a disposición de la autoridad competente, para que responda por los delitos que se le atribuyen.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que el sujeto capturado, al parecer, administraba bares donde mujeres extranjeras e incluso menores de edad eran llevadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales, para luego ser explotadas sexualmente en establecimientos conocidos como ‘Rosquillas’.