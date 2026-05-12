“Celebro que la fiscal haya tomado esa decisión”, magistrado Hugo Quintero, sobre determinación de no suspender órdenes de captura al Clan del Golfo

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, le cerró la puerta a las polémicas solicitudes de levantamiento de órdenes de captura que viene dando como un cheque en blanco el Gobierno del presidente Gustavo Petro, amparado en su política de paz total que, hasta el momento, no ha dado resultados ciertos.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía informó que no aceptaba la solicitud del Gobierno de levantar las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, entre ellos el actual jefe máximo de la organización narcotraficante Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, quien es pedido en extradición por Estados Unidos.

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Ante esta decisión, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Hugo Quintero, le dio un espaldarazo a la decisión de la fiscal, y dejó claro que las peticiones del Gobierno son eso, y no se convierten en órdenes; por el contrario, debe examinarse y, como en este caso, si es necesario negarla, se debe hacer.

“La ley dice en qué espacio exactamente se puede reglamentar, se puede levantar la orden de captura y con qué propósito específico. La señora fiscal general de la nación, en una decisión que, como magistrado, celebro que haya tomado, puso, digamos, los puntos sobre las íes y eso hace parte de la democracia”, afirmó el magistrado Quintero.

El vicepresidente de la Corte Suprema también se refirió a la independencia de la entidad en sus decisiones: “El señor Presidente de la República y su Comisionado de Paz tienen derecho a pedir el levantamiento de las órdenes de captura. La rama judicial, representada en este caso por la señora fiscal, tiene también derecho a estudiar si es procedente, frente a los recursos, a los requisitos de la ley, concederla o no”.

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Justamente, el togado lanzó la advertencia sobre este un tema que trasciende las fronteras y tiene que ver directamente con la justicia de Estados Unidos, pues algunos de los delincuentes a los que se pretendía favorecer con el levantamiento de las órdenes de captura tienen pedido de extradición vigente.

“Esas órdenes de captura, además, tienen, desde el punto de vista nuestro, un problema complicado. Ahí hay unas órdenes de captura que se levantan, que tienen fines de extradición”, afirmó el magistrado Quintero.

La referencia es clara hacia Chiquito Malo, de quien la Corte Suprema de Justicia ya aprobó su extradición. “Hay una especie de regla no escrita, que una vez la Corte ha emitido el concepto, se entiende que él, la persona a la que se le emitió un concepto favorable, está ya casi, casi, resalto el casi, a disposición de la autoridad que lo está requiriendo”.

Para el magistrado, Estados Unidos tiene identificado que esa persona está sobre su jurisdicción, porque normalmente, digamos, en las relaciones, el Gobierno no niega esa extradición.