Puentes, variantes y nuevas calzadas: así toma forma una de las obras viales más importantes del Magdalena Medio

La construcción de la Troncal del Magdalena 1, uno de los principales proyectos de infraestructura vial del país, alcanzó un 33,2 % de avance en su fase de construcción. La concesión informó que actualmente hay más de 70 frentes de trabajo activos a lo largo de los 259,6 kilómetros que conectan a Puerto Salgar (Cundinamarca) con Barrancabermeja (Santander), corredor estratégico para el transporte de carga y pasajeros en el Magdalena.

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Las obras comenzaron en noviembre de 2024 y contemplan la construcción de segundas calzadas, variantes, puentes e intersecciones con el propósito de mejorar la movilidad y aumentar las condiciones de seguridad vial en esta importante conexión del país.

Por otra parte, continúan los trabajos en las variantes Kilómetro Dos y Medio y El Trique, en Puerto Boyacá, así como en nuevos puentes sobre los sectores de Las Pavas, La Parra, La Vizcaína, La Colorada y el río Opón. También avanzan las intervenciones en la intersección de La Lizama, en Barrancabermeja.

Según las declaraciones de Salomón Niño, gerente general de Autopista Magdalena Medio, la ejecución del proyecto se apoya en más de 600 equipos de maquinaria, además de 3.000 trabajadores, de los cuales cerca del 60 % corresponde a mano de obra de la región.

Avance de la Troncal del Magdalena 1 Foto: Autopista Magdalena Medio S.A.S.

Mientras avanzan las obras, el corredor continúa operando con normalidad las 24 horas del día. La organización indicó que mantiene labores permanentes de mantenimiento, entre ellas señalización horizontal y vertical, reparación del pavimento, limpieza de drenajes y conservación de la vía. Además, dispone de servicios gratuitos de ambulancia, grúas, carro taller e inspección vial, que atienden en promedio 400 emergencias mensuales para los más de 12.000 usuarios que transitan diariamente por el corredor.

El proyecto también reportó avances en materia de empleo y desarrollo regional. Según el comunicado oficial, durante la etapa de construcción se proyecta generar más de 7.400 empleos directos e indirectos, de los cuales ya se han creado más de 5.200, con prioridad para trabajadores de los municipios de las áreas cercanas.

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En paralelo, el concesionario ha desarrollado ruedas de negocios para vincular proveedores locales y programas de formación dirigidos a comerciantes, vendedores ambulantes y comunidades cercanas al proyecto. A ello se suman campañas de seguridad vial y espacios de diálogo con autoridades locales y organizaciones ciudadanas.

Una vez finalizada, la Troncal del Magdalena 1 busca fortalecer la conectividad entre el centro del país y el Magdalena Medio, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones para el transporte de mercancías y pasajeros, consolidándose como una de las obras de infraestructura más importantes que actualmente se ejecutan en esta región del país.