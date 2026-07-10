¿Qué pasará con el puente festivo del 13 de julio tras decisión del Dapre? Estos son los días hábiles de julio 2026

La discusión sobre el nuevo puente festivo del 13 de julio de 2026 tomó un nuevo rumbo esta semana después de que se conociera una resolución del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) relacionada con la contratación estatal durante el proceso de transición de gobierno.

La medida generó reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos, especialmente porque incluye fines de semana y un día festivo dentro del calendario habilitado para adelantar actuaciones administrativas. El tema se volvió tendencia luego de las críticas de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó el alcance de la resolución y pidió vigilancia sobre los procesos contractuales del Gobierno saliente.

Y es que el Dapre expidió la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026, mediante la cual declaró como hábiles los días 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio, así como el 1 y 2 de agosto, exclusivamente para adelantar trámites precontractuales, contractuales, actuaciones administrativas y presupuestales de esa entidad. Lo que más sorprendió es que la habilitación incluye el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia.

Para un trabajador del sector privado, no recibir el descanso o los recargos correspondientes, puede derivar en sanciones para su empleador. Foto: SEMANA / Getty Images / Montaje: Semana

La resolución no modifica el calendario nacional de festivos ni convierte esos días en laborables para todos los colombianos. Su alcance es interno y aplica únicamente a las actuaciones que adelante el Dapre en el marco de sus procesos de contratación y gestión administrativa. El documento fue firmado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Nhora Yhanet Mondragón Ortiz.

Según el acto administrativo, la decisión se tomó para “garantizar la continuidad en la prestación del servicio público” y asegurar una “adecuada gestión administrativa durante el proceso de empalme gubernamental”. El Dapre también argumentó la necesidad de atender funciones misionales y facilitar la continuidad de la gestión pública durante la transición entre el gobierno saliente y el entrante.

La controversia surgió porque la habilitación de estos días ocurre a pocas semanas del cambio de administración presidencial. Cabal calificó la resolución de “escandalosa” y cuestionó qué contratos no podrían esperar la llegada del nuevo gobierno. En el mismo sentido, diferentes sectores de oposición pidieron mayor control sobre las contrataciones que se adelanten durante este periodo.

En cuanto al festivo del 13 de julio, sigue vigente en el calendario nacional en virtud de la Ley 2578 de 2026, y lo único que hubiese podido perturbar esa decisión era la posible derogación tras la demanda presentada ante la Corte Constitucional; pero aún no ha suspendido sus efectos. Por lo tanto, el nuevo puente festivo se mantiene mientras el alto tribunal estudia el caso.