¿Habrá puente festivo el 13 de julio? Esto se sabe tras la demanda contra la ley

Con la llegada de julio, muchos colombianos comenzaron a planear uno de los puentes festivos del segundo semestre de 2026. Sin embargo, en los últimos días surgieron dudas sobre si ese descanso se mantendrá en el calendario oficial, luego de conocerse que una demanda fue presentada ante la Corte Constitucional contra la norma que creó un nuevo día festivo en el país.

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La incertidumbre se originó porque la acción judicial busca dejar sin efecto el artículo de la ley que incorporó esa fecha al calendario nacional. Esto llevó a que trabajadores, empleadores y viajeros se preguntaran si el puente previsto para mediados de julio seguía vigente o si podría ser suspendido antes de su celebración.

Por ahora, el puente festivo del lunes 13 de julio sí se mantiene. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la Corte Constitucional aún no ha adoptado una decisión sobre la demanda presentada contra el artículo 6 de la Ley 2578 de 2026, por lo que la norma continúa produciendo efectos y el descanso remunerado permanece vigente para este año.

El nuevo festivo será el 9 de julio, pero si cae entre semana, se trasladará al siguiente lunes. Foto: Gemini

El nuevo festivo corresponde a la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cuya celebración religiosa se realizará cada 9 de julio. Como en 2026 esa fecha cae un jueves, el descanso fue trasladado al lunes 13 de julio, conforme a las disposiciones de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece el traslado de varios festivos al lunes siguiente para conformar puentes festivos.

La demanda solicita que la Corte Constitucional declare inexequible el artículo que creó este nuevo festivo. El ciudadano que presentó la acción sostiene que la disposición vulneraría el principio de neutralidad religiosa del Estado colombiano, al establecer un día de descanso obligatorio para conmemorar una figura propia de la religión católica. Según el documento, Colombia es un Estado laico y pluralista, por lo que considera que no debería otorgarse un tratamiento preferencial a una confesión religiosa específica.

Además del argumento constitucional, la demanda también plantea que la creación de un nuevo festivo genera efectos económicos. Entre ellos menciona el incremento de costos para el Estado y para las empresas privadas por concepto de nómina, así como impactos en la programación de turnos laborales y en la productividad de distintos sectores económicos.

No obstante, la sola presentación de la demanda no suspende automáticamente la vigencia de la ley. Mientras la Corte Constitucional no emita una sentencia declarando inexequible la norma o adopte alguna decisión que modifique sus efectos, el calendario oficial de festivos permanece sin cambios y el puente del 13 de julio continúa programado para trabajadores de los sectores público y privado.

Nuevo festivo en Colombia en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá coincidirá con una fase decisiva del Mundial 2026. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

En consecuencia, quienes tengan previsto descansar o viajar durante el puente del 13 de julio pueden mantener sus planes, ya que, hasta la fecha, no existe ninguna decisión judicial que elimine ese festivo. Cualquier modificación dependerá de la sentencia que eventualmente adopte la Corte Constitucional, proceso que aún se encuentra pendiente.