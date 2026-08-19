Carlos Antonio Vélez dejó contundente opinión previo al Santa Fe vs. River Plate: hinchas, expectantes

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, Santa Fe y River Plate jugarán por la ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana. El partido se desarrollará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana).

Santa Fe vs. River Plate: canal y hora para ver el partido estelar por la Copa Sudamericana

Santa Fe vs. River Plate: inteligencia artificial pronostica marcador final y sorpresa

Numerosas opiniones se han dado sobre el juego, y una de ellas es la del reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. En su programa Palabras Mayores, el comunicador dejó una contundente opinión de cara al compromiso, y deseando que “Santa Fe saque sus mejores ganas”.

Desde un análisis al técnico de River Plate, Eduardo Coudet, hasta las virtudes de Santa Fe como equipo, las palabras de Vélez resuenan en la hinchada cardenal y avivan la previa de un partido que pinta memorable.

Carlos Antonio Vélez: “Santa Fe es equipo y puede encarrilar el año”

“Yo, muy aquí entre nos, no creo mucho en Eduardo Coudet. Coudet ha ganado muy poquito, con Racing ganó un par de títulos menores, con Mineiro ganó un torneo estatal, de esos que se juegan al inicio de cada temporada, y han sido más los equipos que ha dirigido que los títulos que ha obtenido”, arrancó afirmando Vélez.

Por la misma línea de Coudet, añadió: “Generalmente, de todos los equipos, sale con juicios desde el juego. Más desde el juego que desde el resultado, aunque del resultado también. Hoy va a tener varios problemas que Santa Fe tendría que aprovechar, que es el caso de sus laterales. Se dice que Martínez Quarta, que es un central, jugaría por ahí”.

Y, finalmente, cerró hablando sobre Santa Fe. Antes de dar su opinión, reveló que Hugo Rodallega tuvo un espacio importante entre la prensa argentina, previo al compromiso de Sudamericana ante River.

“Santa Fe es equipo, y saben que aquí tienen la gran oportunidad del semestre, y quizás el año, encarrilarlo. Santa Fe es un equipo con oficio, y espero que saque hoy sus mejores ganas”, sentenció Carlos Antonio.

Esto dice la prensa argentina de Santa Fe, rival de River Plate en Copa Sudamericana: Rodallega es la sensación

¿Dónde ver en vivo, por TV, el partido Santa Fe vs. River Plate?