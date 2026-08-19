¿Los carros eléctricos hacen más felices a sus dueños? Un estudio masivo tiene una respuesta

El mercado automotor nota un gran auge por parte de los vehículos eléctricos, en donde cada vez hay mayores registros sobre la presencia de estos coches de energías sostenibles que rodan por las calles y carreteras del mundo.

La línea roja de la cámara trasera del auto no es lo que muchos piensan: esta es su verdadera función

En Colombia esto no es la excepción, en donde incluso el coche más vendido en 2026 pertenece a una unidad eléctrica. Ya en términos generales, los reportes por parte de ANDI y Fenalco demuestran que un total de 29.347 unidades nuevas fueron matriculadas en el país durante los meses de enero y julio.

No obstante, si bien la llegada de estos modelos es mucho más notable que en años anteriores, aún existen varios conductores que se encuentran frenados de adentrarse a esta clase de coches, ya sea por la autonomía, la duración de la batería, el coste de la recarga o el precio de estos modelos.

Los vehículos eléctricos han registrado un aumento en sus matriculaciones durante 2026. Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, existe otro pensamiento acorde a este tema, donde usuarios han tenido mayor felicidad luego de haber implementado estos vehículos en su día a día.

El estudio que demuestra la felicidad de manejar un carro eléctrico

De acuerdo a un estudio realizado por JD Power, empresa líder en datos e inteligencia empresarial sobre el sector automotor, los propietarios de vehículos nuevos han experimentado mayor entusiasmo cuando están al volante de un carro eléctrico que aquellos que usan modelos tradicionales.

La investigación indica que los fabricantes hoy en día ofrecen en el mercado vehículos más satisfactorios para poseer y conducir, reduciendo muchos de los problemas que anteriormente estaban asociados con estos carros, como lo son, por ejemplo, las baterías o la autonomía.

“Los propietarios se muestran más satisfechos cuando su vehículo no solo funciona de manera confiable, sino que también se percibe como un diseño bien pensado, con interiores cómodos, espacio de almacenamiento útil y tecnología fácil de usar”, comentó Frank Hanley, director del análisis.

La investigación comparó la experiencia de los conductores de vehículos eléctricos de batería con la de quienes utilizan modelos de combustión. Foto: Getty Images

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una encuesta que tuvo la participación de 78.514 propietarios de vehículos en Estados Unidos, los cuales fueron entrevistados tras haber usado su automóvil durante 90 días.

Con el objetivo de conocer los resultados, los especialistas analizaron la satisfacción emocional de los conductores de coches eléctricos por medio de factores como el rendimiento, el coste de uso o la eficiencia.

Los resultados del estudio indican que los vehículos eléctricos de batería registraron un aumento de 22 puntos en su índice de satisfacción en comparación con el año anterior.

Asimismo, la investigación mostró que estos modelos superaron a los de vehículos de combustión en casi todas las categorías que fueron analizadas, especialmente en el apartado correspondiente al sistema de propulsión, en donde obtuvieron una ventaja de 109 puntos.