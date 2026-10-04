Caos en el Jaime Morón: los primeros videos de la invasión de hinchas del Real Cartagena

Un nuevo hecho de intolerancia volvió a afectar el fútbol profesional colombiano (FPC), luego de que en la noche del pasado sábado, 3 de octubre de 2026, hinchas de Real Cartagena invadieran el campo de juego, causando momentos de pánico en el estadio Jaime Morón León.

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Los hechos se presentaron durante la 12.ª jornada del Torneo BetPlay II-2026, donde el equipo local recibía a Boca Juniors de Cali. El encuentro no fue el esperado para el Real Cartagena, tras estar perdiendo en su casa por 2-0.

En el momento en el que los Heroicos recibieron un tercer gol al minuto 61, el fútbol quedó en un segundo plano: simpatizantes del elenco cartagenero que se encontraban en la tribuna sur del estadio empezaron a ingresar al terreno de juego, para posteriormente ser acompañados por otros hinchas de la tribuna norte.

ATENCIÓN | Desmanes en el estadio Jaime Morón de Cartagena. Según reportes preliminares, varios hinchas del Real Cartagena ingresaron al terreno de juego y se enfrentaron con jugadores del equipo, en medio de la inconformidad por los recientes resultados deportivos. Video: cortesía — MiOriente (@MiOriente) October 4, 2026

El hecho derivó en la preocupación de los asistentes, por lo que de manera inmediata se trasladó a los jugadores del Real Cartagena y del Boca Juniors de Cali hacia los camerinos.

Las autoridades que realizaban acompañamiento del encuentro comenzaron a aplicar los operativos necesarios para recuperar la calma en la cancha. Al mismo tiempo, se comenzó a desalojar a los demás aficionados del recinto deportivo para asegurar su seguridad y evitar mayores inconvenientes.

Tras un tiempo, la situación en el Jaime Morón Lerón se calmó, permitiendo que el encuentro se reanudara, sin la presencia del público en las tribunas.

El partido terminó con un resultado de 2-3 a favor del Boca Juniors de Cali. Por el momento, la Dimayor no ha emitido un comunicado sobre los hechos y las posibles sanciones para el Real Cartagena ante la invasión de sus hinchas.

Eso sí, las consecuencias ya han venido por parte de miembros internos del equipo, luego de que el accionista del Real Cartagena, Antonio Díaz, anunciara públicamente su decisión de apartarse del club ante los recientes hechos, así como del rendimiento actual que tienen los Heroicos.

“Hoy la familia Díaz, como la vaticinó el alcalde Dumek Turbay, se va de Real Cartagena, porque hemos hecho un esfuerzo familiar para que al equipo le vaya bien y lastimosamente las cosas no se están dando”, afirmó en diálogo con Primer Tiempo.

El empresario sostuvo que su familia ha puesto un gran esfuerzo económico para mantener el proyecto del club, pero cuestiona la participación de otros sectores de la ciudad para financiar al Real Cartagena.

“Se hicieron todos los esfuerzos económicos que se podían hacer. Yo no soy técnico, no he estado al frente, yo no soy jugador; les traje al mejor jugador que tenía la B, que era López, lo traje yo solo. Traje a los mejores jugadores que tenían los equipos de la B; no encajaron, de pronto al técnico se le salió el equipo de las manos, no sabemos”, reclamó.