Joya de Atlético Nacional es buscada desde la Premier League: revelan los equipos que lo quieren

La llegada de canteranos a los primeros equipos del fútbol profesional colombiano siempre trae consigo el interés de los fanáticos, al observar cómo varios de estos jóvenes comienzan a forjar sus primeros momentos en el deporte.

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Unos sobresalen más que los demás, abriéndoles las puertas hacia otros horizontes. Este está siendo el caso del defensor central de Atlético Nacional, Néider Parra, quien se ha mantenido como uno de los referentes en la línea de defensa, teniendo la aprobación del técnico Lucas González.

Con tan solo 21 años, Parra ha tenido varias actuaciones durante el transcurso de este semestre, derivando en el interés de varios clubes europeos para adquirir a la joven promesa del conjunto verdolaga. Algunas de estas miradas vienen por parte de una de las ligas más competitivas del planeta: la Premier League.

Los clubes que tienen en la mira a la joya de Atlético Nacional

De acuerdo con el periodista deportivo Julian Capera, dos clubes de la primera división de la liga inglesa se encuentran al tanto de la situación de Néider Parra tras los rendimientos que ha tenido en las últimas fechas con Atlético Nacional.

“Bournemouth y Brighton son dos de los equipos que han activado seguimiento a Neider Parra, central de Atlético Nacional, como se contó en Inglaterra”, compartió el periodista en su cuenta de X

Desde su debut como profesional en 2025, Parra ha disputado un total de 15 partidos, sumando 1189 minutos y 2 asistencias hasta la fecha. Aparte de su nivel defensivo, ha destacado por su presencia aérea, su salida con balón y la capacidad para competir en duelos.

El joven central de 21 años cuenta con un valor en el mercado de 800.000 euros, de acuerdo con Transfermarkt, siendo el 10.º jugador más caro en la plantilla del verde de Antioquia.

La atención por parte del Brighton y Bournemouth coincide con el seguimiento de estos clubes por adquirir jugadores colombianos.

En el caso de Bournemouth, ya saben lo que es tener un colombiano en sus filas, luego de que uno de sus jugadores más destacados durante un periodo fuera el mediocampista Jefferson Lerma.

Por su parte, Brighton tiene dentro de sus filas al joven Matías Orozco, quien fue adquirido por el equipo en agosto del 2026 cuando lo ficharon por el Deportivo Cali; actualmente se encuentra cedido en el CD Castellón, equipo que se desempeña en la segunda división del fútbol español.