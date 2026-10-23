La Hechicera, con sello colombiano, destaca en la élite del polo británico: confirma dos fichajes de lujo para 2027

Para la temporada 2027, el polo internacional tendrá un proyecto con sello colombiano en sus protagonistas. Se trata de La Hechicera, equipo que tuvo una destacada primera temporada en la élite del circuito británico con la obtención de tres trofeos: la Trippetts Challenge, la Cicero Cup y el Midhurst Trophy.

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Sin embargo, además de ganar los tres trofeos mencionados, La Hechicera logró avanzar hasta las semifinales del Abierto Británico, uno de los tres torneos más importantes del polo mundial.

Producto de los buenos desempeños, La Hechicera va por más. Anunciaron la incorporación de Hilario y Carlos María Toly Ulloa, hermanos y reconocidos polistas argentinos que tienen un gran paso en el deporte de alto handicap.

La Hechicera va por dos grandes títulos en 2027

Con Toly e Hilario Ulloa, quienes se suman al equipo con sello colombiano, integrando por figuras como Pablo Galante, La Hechicera busca conquistar dos títulos de primer nivel: la Queen’s Cup y la Cowdray Gold Cup.

La Queen’s Cup se desarrolla en Guards Polo Club, y la segunda tiene como escenario principal West Sussex, Inglaterra. Se trata de dos competencias que engrosan el prestigioso calendario británico.

Tres títulos y una semifinal en su primera campaña dejan a La Hechicera con una meta clara: dar un salto de categoría en la élite del polo británico, y luchar por dos de los trofeos más codiciados.

Con Hilario, uno de los pocos jugadores que han alcanzado los diez goles de handicap, y Toly, que cuenta con ocho goles de handicap en Argentina, el sueño de tener una buena temporada en 2027 se hace tangible.

Imagen de La Hechicera Polo en partido. Foto: Prensa La Hechicera Polo - Suministradas a SEMANA.

Pablo Galante, el hombre detrás de La Hechicera

Para que La Hechicera hiciera posible sus destacados resultados, en su primera temporada, hay un nombre destacado detrás: Pablo Galante. Es socio del Ron La Hechicera. además de un apasionado al polo desde hace cinco años.

“Hace cinco años no había jugado un solo chukker. Este año perdimos la semifinal del Abierto Británico por un gol. En el polo inglés todo está en su sitio; lo único nuevo que podíamos traer era nuestra manera de jugarlo, la colombiana: con hambre, bacanería y goce”, destacó Galante.

Querer implementar el sello colombiano en el polo internacional pasó de ser una idea, a convertirse en algo real. Por eso, cuentan con uniformes estampados de flores tropicales, orquídeas, gastronomía colombiana y estética caribeña.

La Hechicera Polo tiene como meta obtener buenos resultados en la temporada 2027. Foto: Prensa La Hechicera Polo - Suministradas a SEMANA.

Flores en el uniforme: una iniciativa para plasmar en sello colombiano en polo. Foto: Prensa La Hechicera Polo - Suministradas a SEMANA.

Mencionan la filosofía Come Play the Colombian Way, una característica que los posiciona en los distintos escenarios del mundo.