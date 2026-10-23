Colombiano firmó contrato con Chelsea de Inglaterra: “Hasta junio de 2029”, anunciaron

Freddy Bernal, arquero de 18 años que hace parte de las divisiones inferiores del Chelsea de Inglaterra, firmó una renovación contractual que garantiza su continuidad en la institución londinense, al menos, hasta junio de 2029.

El anuncio representa un paso importante en la formación del guardameta, quien busca consolidarse en la estructura juvenil de uno de los clubes más reconocidos de la Premier League. Aunque todavía se encuentra en una etapa de desarrollo, sus actuaciones recientes le han permitido ganar continuidad y experiencia en las competiciones de formación del equipo inglés.

“Chelsea Football Club se complace en anunciar que el portero de la cantera del Cobham, Freddy Bernal, ha firmado un nuevo contrato que le mantendrá en el club al menos hasta junio de 2029”, comunicó la institución al hacer oficial el acuerdo.

Freddy Bernal gana protagonismo en Chelsea

El arquero colombiano se ha convertido en una alternativa habitual del Cobham Next Gen, equipo vinculado al proceso de formación del Chelsea. De acuerdo con el balance publicado por el club, Bernal acumula ocho apariciones con este conjunto y viene de protagonizar una actuación destacada al mantener su portería en cero frente al Reading, en un compromiso correspondiente al EFL Trophy.

La continuidad bajo los tres palos es un aspecto relevante para su evolución, pues le permite sumar minutos, fortalecer su experiencia competitiva y adaptarse a las exigencias del fútbol inglés. En una posición en la que la madurez y la regularidad resultan determinantes, cada oportunidad representa una posibilidad para demostrar sus condiciones.

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Chelsea también destacó el recorrido internacional del guardameta durante la temporada anterior, cuando tuvo participación en la Uefa Youth League, torneo que reúne a algunos de los principales talentos juveniles de Europa.

“Bernal se ha convertido en una presencia constante bajo los palos del Cobham Next Gen, con ocho apariciones hasta el momento y manteniendo la portería a cero en nuestro último partido de la EFL Trophy contra el Reading. El joven de 18 años también adquirió una valiosa experiencia europea la temporada pasada en la Uefa Youth League, con actuaciones destacadas contra el Bayern de Múnich, el Benfica y el Ajax”, señaló el club.

Un contrato que impulsa su proyección

La renovación hasta junio de 2029 le ofrece a Bernal estabilidad para continuar su proceso en Inglaterra. El siguiente desafío será sostener su rendimiento, acumular más minutos y avanzar dentro de la estructura deportiva de Chelsea.

Por ahora, el colombiano sigue construyendo su camino desde las categorías juveniles, con el objetivo de acercarse progresivamente a los niveles más altos de competencia. El nuevo vínculo confirma la apuesta del club por su desarrollo, aunque su llegada al primer equipo dependerá de su evolución y de las oportunidades que consiga en las próximas temporadas.

Representa a Inglaterra

En las divisiones menores la selección de Inglaterra lo ha tenido en cuenta. No obstante, en caso de despertar la atención de la Tricolor se podrían hacer las gestiones para que represente al país ya que sus padres son de nacionalidad colombiana.