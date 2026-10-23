La muerte de María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, sigue causando controversia luego de que se conocieran detalles de la necropsia que estableció las causas de su fallecimiento. Esta vez, Miguel Ángel López, más conocido como Samor One y expareja de la creadora de contenido, decidió romper el silencio con un video en el que respondió a los señalamientos y cuestionó el manejo público del caso.

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El hombre, que salió de Colombia después de la muerte de la joven, aseguró en su pronunciamiento que no está escondido y que permanece tranquilo ante las acusaciones que se han hecho en su contra.

“Para los que dicen que estoy volado, que estoy escondido, que estoy asustado, quiero decirles que sigo tranquilo, sigo libre y, ante los ojos de Dios y la ley colombiana, yo soy inocente”, señaló.

Samor One también se refirió a lo que se dice sobre su paradero y afirmó que las autoridades conocen su ubicación desde el momento en que abandonó el país. Según explicó, tanto su abogado como la Fiscalía General de la Nación saben dónde se encuentra.

“A las únicas personas que les interesa en dónde estoy y lo saben desde el minuto uno que yo salí del país, es a mi abogado y a la Fiscalía General de la Nación”, agregó durante la grabación.

Otro de los puntos que abordó fue la difusión del informe de Medicina Legal. El cantante cuestionó la fecha que, según su interpretación, aparece en el documento y afirmó que la Fiscalía tendría los resultados desde hace aproximadamente un año.

“Dice que fue el 24 de octubre del 2025, es decir, que la Fiscalía cuenta con ese documento de un año en su poder”, sostuvo.

A partir de esa afirmación, preguntó por qué no se habían tomado medidas judiciales en su contra, si las autoridades conocían los resultados. “¿No creen ustedes lógico que yo ya estaría tal vez detrás de unas rejas […] después de un año de haber pasado este suceso?”, añadió.

La necropsia determinó que Baby Demoni murió por asfixia por compresión extrínseca del cuello. El resultado se divulgó públicamente el 17 de octubre de 2026.

La joven murió el 15 de octubre de 2025, cuando tenía 24 años. Sin embargo, la ausencia de una captura no demuestra por sí sola la inocencia de una persona, y los hallazgos forenses tampoco identifican automáticamente a un responsable.

En este mismo video, Samor One también criticó a Wendy Herrera, abogada de la familia, quien ha solicitado avances en la investigación y busca que se esclarezca lo ocurrido.

“Me parece muy poco ético y muy poco profesional de su parte que tenga que estarme enviando a mí mensajes por medio de videos de TikTok”, afirmó.

Además, cuestionó que la jurista hablara públicamente del caso y agregó: “Usted también se quiere montar en la ola y quiere hacer su show”.

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Antes de terminar, insistió en que salió legalmente del país y afirmó que no tiene antecedentes penales ni cuentas pendientes con la justicia.

“Yo pude salir de mi país de origen porque no tengo antecedentes penales ni le debo nada a la justicia colombiana”, manifestó.

Por ahora, la investigación continúa, mientras la familia de Baby Demoni pide que se esclarezca su muerte y Samor One rechaza las especulaciones en su contra.