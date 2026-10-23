Isabella Santo Domingo habló sobre Abelardo De La Espriella y confesó qué piensa sobre él como presidente

Isabella Santo Domingo se ha consolidado como una figura reconocida del entretenimiento nacional gracias a su trayectoria en la televisión colombiana. La actriz y escritora barranquillera, de 59 años, ha participado en distintas producciones y se ha caracterizado por interpretar personajes femeninos de temperamento fuerte, incluidos varios roles antagónicos.

Patricia Grisales se fue contra Verónica Alcocer por actitud que tuvo en viejo video en el Congreso

Su trabajo artístico también se ha extendido a otros campos, como la literatura, el teatro y la escritura, áreas en las que ha desarrollado proyectos y expresado sus puntos de vista sobre diversos temas de interés público.

En el ámbito digital, la artista suele compartir con sus seguidores experiencias personales, opiniones y reflexiones sobre situaciones que generan conversación en Colombia. Algunas de sus publicaciones han despertado reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes siguen de cerca sus comentarios.

En esta ocasión, Santo Domingo volvió a captar la atención de los internautas luego de reaccionar a una publicación relacionada con Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la celebridad reaccionó a dos publicaciones difundidas por el Gobierno, en las que se mostraban las acciones del jefe de Estado contra la delincuencia y la inseguridad.

Según se observó en una de las publicaciones, la artista reveló qué piensa del mandatario y cómo percibe su gestión en el país. Al referirse a él, elogió su determinación y su potencial para ejercer el liderazgo.

“¡Este sí es un presidente y líder de verdad-verdad!”, escribió en una publicación, donde se vio que De La Espriella interrumpió un discurso para ayudar a una persona que se desmayó.

“¡Así se lidera y se recupera un país! Gracias, Presidente”, agregó en otra publicación de X, donde se mostraba cómo “se domaba a los bandidos” en la actualidad.

Su respuesta generó interés en las plataformas digitales y puso nuevamente el foco sobre las opiniones que la actriz comparte acerca de asuntos de actualidad.