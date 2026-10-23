María Margarita Giraldo reaccionó a la llegada de Alejandro Ordóñez al Gobierno e hizo confesión: “No quiero prejuzgar”

El anuncio del presidente Abelardo De La Espriella sobre la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la designación de Alejandro Ordóñez como su reemplazo provocó diversas reacciones en el escenario político colombiano.

La determinación generó cuestionamientos, especialmente entre sectores de la oposición cercanos al petrismo, cuyos integrantes expresaron su inconformidad con el nombramiento del exprocurador general de la Nación.

Esposa de Rodrigo Lara reaccionó a su salida del Gobierno de Abelardo De La Espriella: “En 76 días”

Lara permaneció 76 días al frente de esa cartera. Tras confirmar su salida, el mandatario agradeció públicamente su trabajo y destacó la llegada de Ordóñez, al considerar que su experiencia y trayectoria serán relevantes para afrontar los desafíos del país.

Sin embargo, la elección del nuevo ministro se convirtió en motivo de debate entre dirigentes y voces opositoras, que pusieron el foco en las implicaciones políticas de la decisión del Gobierno y en el perfil de quien asumirá las responsabilidades de esa dependencia.

María Margarita Giraldo, famosa actriz, quien ha estado opinando a favor del Gobierno de Abelardo De La Espriella, defendiéndolo de los detractores, habló al respecto.

La reacción de la artista llamó la atención, ya que fue clara sobre esta movida que ocurrió en el panorama político.

Según se apreció, Giraldo aseguró que buscaba aclarar que no simpatizaba con Ordóñez, pero confiaba en las decisiones que estaba tomando el mandatario actual. La actriz mencionó que hay detalles que critica del ahora ministro del Interior, pues no está de acuerdo con sus acciones del pasado.

Sobre esto profundizó un poco más, afirmando que le dará el beneficio de la duda y esperará a ver qué decisiones tomará.

“Quiero aclarar: no simpatizo con Ordóñez. Me parece que no tiene carisma y fue un pirómano de libros. Pero no quiero prejuzgar”, escribió en su cuenta de X.

“Prefiero esperar para ver su desempeño y confío en el discernimiento de Abelardo De La Espriella. No comparto ni la oposición, ni la adhesión ciega”, agregó.