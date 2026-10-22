“Se requiere un ministro del Interior que genere puentes”; congresistas se refirieron al relevo de Rodrigo Lara

Para los colombianos en general, la intempestiva salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara, es una coyuntura inoportuna que se produce a solo un par de meses del gobierno de Abelardo De La Espriella.

En el Congreso de Camacol que se realiza en Cartagena, cinco parlamentarios se refirieron a la circunstancia que muchos están viendo como una “tormenta política”, la cual, además, se suma a la conmoción ocasionada por la expedición del presupuesto de 2027 por decreto, luego de un vicio de forma que así lo exige. Varios rubros no quedarán en el decreto, según lo que se ha conocido hasta ahora, pues se tendrá que acoger el texto que se aprobó en las comisiones económicas de Senado y Cámara, que aún no tenían ajustes para beneficiar a sectores claves con más recursos públicos.

El representante a la Cámara, Mauricio Toro, inició el panel político en el evento de los constructores. El legislador aseguró que Lara venía haciendo bien la tarea que se requiere en el Ministerio del Interior, que es la de tender puentes para que los proyectos de ley lleguen a feliz término en el Congreso de la República.

A juicio de Toro, su preocupación está cifrada además en el reemplazo anunciado del ministro del Interior. “Alejandro Ordóñez es sectario, persiguió a los que no compartían sus adversarios. Preocupa que no sea capaz de tender los puentes”, afirmó.

Congreso Camacol 2026 Foto: Martha Morales M.

Andrés Forero, otro de los congresistas que intervino en el panel político, indicó que, si bien es partidario de que en los ministerios haya continuidad, hay que esperar y confiar en la decisión del Gobierno.

Daniel Briceño, por su parte, lamentó la salida de Lara y se alineó con el mensaje de que se requiere a un conciliador. Más aún, si vienen cinco proyectos claves que requiere el país y que necesitarán consensos para que puedan salir adelante.

Norma Hurtado, a su turno, manifestó su expectativa de que “Ordóñez entienda cuál es nuestro rol”.