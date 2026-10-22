Piter Albeiro no se quedó callado y dijo lo que piensa de la salida de Rodrigo Lara: “Se advertía”

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tendrá un nuevo titular en el Ministerio del Interior. El miércoles 21 de octubre, el mandatario anunció que Rodrigo Lara Restrepo dejará sus funciones y que Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá la dirección de esa cartera.

Esposa de Rodrigo Lara reaccionó a su salida del Gobierno de Abelardo De La Espriella: “En 76 días”

La decisión se conoció mediante un pronunciamiento en el que el jefe de Estado reconoció la labor de Lara durante su paso por el ministerio. El funcionario estuvo al frente de la entidad durante 76 días, periodo que llegó a su fin con el anuncio de su salida.

Tras comunicar el cambio, De La Espriella presentó a Ordóñez como la persona encargada de asumir las responsabilidades del despacho. El nuevo designado fue procurador general de la Nación, experiencia que el presidente destacó al referirse a los desafíos que deberá enfrentar en su nueva función.

El mandatario también señaló que la llegada de Ordóñez busca responder a los retos que tiene el país en materia de política interna.

Por ahora, el relevo administrativo está pendiente de formalizarse. Mientras se lleva a cabo la posesión del nuevo ministro, Iván Cancino, actual ministro de Justicia, quedará encargado de las funciones del Ministerio del Interior.

Ante el auge que tuvo el anuncio en medios nacionales y plataformas digitales, las miradas se posaron en una reacción de Piter Albeiro, quien comentó un post en X y expresó lo que pensaba de esta decisión que tomó Abelardo De La Espriella.

El empresario apuntó que había posibles tesis al respecto, apuntando a pasos que dio el ahora exministro. Aunque todo es una especulación, el empresario reafirmó que era algo que se veía venir.

“Hace semanas se advertía que estaban contratando petristas o, peor aún, que algunos seguían como si nada en los ministerios. Eso no puede aceptarse”, escribió en el post, donde sumó varias reacciones.