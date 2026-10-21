Rodrigo Lara sale del Gobierno: Abelardo De La Espriella designó a nuevo ministro del Interior

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este miércoles, 21 de octubre, que Rodrigo Lara no continuará como ministro del Interior y designó en el cargo al exprocurador Alejandro Ordóñez.

En la comunicación, el jefe de Estado empezó agradeciendo la gestión de Lara, quien duró 76 días en las funciones: “Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia”.

A renglón seguido, anunció a Ordóñez como nuevo jefe de la cartera de la política.

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“Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación”, dijo el mandatario.

De La Espriella agregó que, mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, las labores del Ministerio del Interior quedarán en manos de Iván Cancino, ministro de Justicia.

“Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos. ¡Firme por la patria!“, concluyó el presidente en su cuenta de X.

La salida de Rodrigo Lara coincidió con críticas de algunos sectores políticos por su relación con los parlamentarios y el revés que sufrió el Ejecutivo con el Presupuesto General de la Nación, que se cayó por un vicio de trámite y deberá ser decretado por la Casa de Nariño.

La noticia también se dio en medio del debate en las comisiones primeras conjuntas de la ley de sometimiento, con el que el Gobierno nacional intenta darle tratamiento a los grupos armados ilegales y reemplazar la fallida política de paz total de Petro.

Justamente, Lara dio cuenta de esa tarea horas antes de conocer la decisión del primer mandatario: “Estoy en comisiones primeras conjuntas iniciando el trámite y el primer debate del proyecto de acogimiento o sometimiento de estructuras criminales”.

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Alejandro Ordóñez, antes de ser designado como ministro del Interior, había asumido como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Regresará al país a tomar las riendas del ministerio y a liderar la agenda legislativa de Abelardo De La Espriella.