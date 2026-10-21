¿Quién es Víctor de Currea-Lugo, la ficha clave de Petro, que buscó a Mancuso para que declarara contra Abelardo De La Espriella?

Víctor de Currea-Lugo, quien fue asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia, fue, sin duda, una de las fichas clave del presidente Gustavo Petro durante su gobierno. Lo asesoró y lo acompañó en uno de los episodios más polémicos cuando, en Nueva York, en plena Asamblea de Naciones Unidas, actuó como traductor del entonces mandatario que, con megáfono en mano, les pidió a las tropas estadounidenses desobedecer a Donald Trump. Hay múltiples registros de video de ese episodio.

Víctor de Currea-Lugo y Gustavo Petro en Nueva York. Foto: API.

Su cercanía con el presidente y el gobierno Petro fue tan estrecha que SEMANA documentó que, entre 2022 y 2026, De Currea-Lugo ingresó como visitante a la Casa de Nariño 518 veces; también hay un reporte de 440 salidas.

Petro, incluso, en algún momento, quiso que fuera su embajador en los Emiratos Árabes Unidos, pero denuncias de presunto acoso sexual en su contra truncaron el nombramiento.

Embajador designado Víctor de Currea-Lugo se defiende de señalamientos de acoso sexual y deja en manos de Petro su designación definitiva

El nombre de Currea-Lugo volvió a aparecer en el llamado Pacto de Valledupar en octubre de 2025, en plena campaña presidencial. Varios exparamilitares que hablaron con SEMANA confirmaron que él fue uno de los asistentes a las sesiones en las que habría participado como vocero al lado de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, y les habría pedido a los exjefes de las Autodefensas que hablaran en contra del hoy presidente Abelardo De La Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Los exparamilitares se negaron a hacerlo, según Rodríguez y Salvatore Mancuso.

Una fotografía revelada por el periodista Melquisedec Torres muestra a Víctor de Currea-Lugo participando en el controvertido encuentro al lado de Hollman Morris, uno de los abogados de Salvatore Mancuso y del entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus.

Jorge Lemus, exdirector de la DNI; Víctor de Currea-Lugo, exasesor de Presidencia; Hollman Morris, exdirector de RTVC. Foto: Melquisedec Torres.

En las últimas horas, SEMANA reveló que el 23 de mayo, a pocos días de la primera vuelta presidencial, De Currea-Lugo, una de las personas de confianza de Petro durante todo el gobierno, le envió un mensaje de WhatsApp al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en el que lo instó a hablar en contra del entonces candidato Abelardo De La Espriella, quien lideraba las encuestas.

El 13 de junio, a pocos días de la segunda vuelta presidencial entre De La Espriella e Iván Cepeda, De Currea-Lugo volvió a comunicarse con Mancuso y le envió un audio en el que le pidió cambiar el rumbo de las elecciones hablando contra De La Espriella.

En primer lugar, le relató que las elecciones estaban “reñidas” y le aseguró a Mancuso que era probable que les clavaran el “puñal”: “Yo siento que De La Espriella les va a hacer una señora putada para sacarlos del juego”, se escucha en el audio, y después le sugirió dar un “golpe de opinión”.

Así lo planteó: “Juan Manuel Santos, con el cuento de Juanpa, de la señora, generó una cosa tan viral que cambió las estadísticas y las encuestas días antes. Y en el caso de Rodolfo Hernández, hermano, él se suicidó cuando empezó a hablar de las putas y de la Virgen, y esas cosas, más lo del yate. Se necesita un golpe de opinión muy grande. Que sea significativo para que esto cambie”.

Víctor de Currea-Lugo habló con Mancuso sobre la campaña de Abelardo de La Espriella. Foto: Montaje El País: fotos de redes sociales

De Currea-Lugo le agregó al exjefe paramilitar: “Sin eso vamos a perder, hermano. Y yo creo… Bueno, con todo respeto, creo que tú tienes en la mano ese golpe de opinión. Las palabras tuyas, hermano, no son las palabras de un mamerto. No son las palabras de un hombre de izquierda. Tú ya has recuperado una… digamos que se te escucha en el país”.

Luego hizo el ofrecimiento: “Por eso, te invito, hermano, a que me des la entrevista. Si quieres, escoge las preguntas de las que te envié o hagamos otras preguntas, pero me parece que el mensaje tiene que ser claro. Si no, hermano, por lo menos, en mi caso, me voy para el exilio”.

Hasta ahora, De Currea-Lugo no ha explicado lo que hizo. Por ahora, la Fiscalía General de la Nación tendrá que investigar los indicios sobre el presunto plan para cambiar el rumbo de las elecciones y afectar a Abelardo De La Espriella, quien finalmente ganó las elecciones.