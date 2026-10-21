Carolina Plata, amiga de Verónica Alcocer, trató de prolongar su permanencia en el gobierno de Abelardo De La Espriella

La administración de Gustavo Petro buscó mantener a Carolina Plata, amiga de Verónica Alcocer, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) cuando Abelardo De La Espriella se alistaba para tomar posesión como jefe de Estado.

La información fue presentada por el representante Simón Molina, del movimiento Creemos, a través de sus redes sociales. Según los datos recopilados por él, el Gobierno nacional logró que Plata cediera el contrato que contemplaba una adición de más de 88 millones de pesos y ya salió del Ejecutivo.

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Las funciones de Plata no eran menores. Era la encargada de la casa privada de la familia presidencial en el Palacio de Nariño, de la residencia de Hato Grande, ubicada en Sopó (Cundinamarca), y de la casa de huéspedes ilustres de Cartagena. Su papel fue clave.

Su gestión también estuvo marcada por polémicas. Eva Ferrer, que fue íntima amiga de Verónica Alcocer, denunció que Plata sería “testaferro” de la ex primera dama, y que fue clave en la gestión de viajes, gastos y asuntos privados de la exesposa del entonces mandatario.

Carolina Plata, amiga y asesora de la exprimera dama Verónica Alcocer. Foto: Archivo particular

Simón Molina detalló que Carolina Plata pretendió mantenerse en el cargo que ostentó en el Gobierno de Petro mediante una prórroga formalizada el 16 de julio de 2026, cuando faltaban pocos días para la transición de mando en Colombia.

Así quedó registrado en un documento oficial compartido por el representante: “El supervisor del contrato solicitó prorrogar su plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026 y adicionar al valor de este la suma de 88.722.860 pesos”.

De acuerdo con el congresista, el director del Dapre, Carlos Ríos, logró que Carolina Plata cediera el contrato: “Después de casi cuatro años de contratos directos, adiciones y prórrogas, y de haber seguido cobrando más allá del 7 de agosto, cerró la vinculación cuando el cambio de gobierno ya era un hecho”, reseñó Molina.

En una carta firmada por Plata el 1 de septiembre, ella confirmó que salía del cargo el 15 del mismo mes: “La presente solicitud obedece, exclusivamente, a motivos personales y a mi decisión de retirarme de la ejecución contractual. (…). En caso de que la cesión no pueda perfeccionarse dentro de los plazos correspondientes, solicito que se proceda con la terminación anticipada del contrato”.