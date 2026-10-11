Estos son los presuntos testaferros de Verónica Alcocer, según reveló Eva Ferrer en SEMANA: “Va a Casa de Nariño a enseñarle las cuentas”

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, reveló en entrevista con SEMANA los presuntos testaferros de la ex primera dama Verónica Alcocer.

Según la catalana, Carolina Plata, amiga y exasesora de Alcocer, manejaba la plata de la ex primera dama e incluso era quien movilizaba recursos en efectivo.

Y dijo que en viajes a Europa se iban de compras, pagando con tarjetas de Plata. En esto estaría implicado Danilo Romero, su esposo y un empresario del sector de hidrocarburos cercano a Gustavo Petro.

“Ahí se van de compras, bolso de Chanel. ¿Y entonces cómo se paga todo eso? Con la tarjeta de Carolina Plata. Yo sé que Danilo Romero, el marido de Carolina Plata, en 2024 va a Casa de Nariño a enseñarle las cuentas de Verónica, de cómo están sus cuentas, y se había gastado más de un millón y medio en ese año y medio. Euros o dólares, al final es más o menos lo mismo, ¿no?“, dijo.

Y también era quien manejaba las bolsas de dinero en Palacio: “Cuando yo explico que a mí no me han pagado, me dicen: ‘¿Cómo no te han pagado? Si en Casa de Nariño entran sacas de dinero y en casa de Manel entraban sacas de dinero (bolsas de dinero)’. Entonces, ¿todo eso quién lo controla? Carolina Plata. ¿Quién controlaba los viajes? Carolina Plata. ¿Quién tenía la relación con el primo y Agmeth? Carolina Plata".

Además, Ferrer mencionó a los italianos como quienes manejan parte de los recursos. Sus nombres son Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli, quienes están en la mira por presunta corrupción en Ecopetrol.

“Para mí eran financiadores de la vida de Verónica. Ella se iba a un hotel y gastaba lo que gastaba. (...) A día de hoy, lo que yo creo, son testaferros de Verónica y de Manel también”, manifestó Ferrer.

Finalmente, la catalana aseguró que “hay muchos testaferros”, quienes estarían detrás de propiedades que han sido compradas en España e Italia.