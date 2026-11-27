A través de su cuenta de X, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, condenó el reciente atentado terrorista que se registró en el sur de Bolívar.

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En el mensaje, indicó el mandatario colombiano: “Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Arenal, sur de Bolívar, perpetrado con explosivos lanzados desde un dron, que le arrebató la vida al subintendente Óscar Mauricio Díaz”.

“A su familia y compañeros, toda mi solidaridad. De inmediato ordené que se desplegaran otras capacidades de inteligencia e investigación para identificar y llevar ante la justicia a los asesinos”, recalcó.

También indicó: “¡Este crimen no quedará en la impunidad y tendrán que pagar! Atacar a nuestra Fuerza Pública es atacar a Colombia y no vamos a retroceder ante el narcoterrorismo; seguiremos la ofensiva para acabar con esa plaga de una vez por todas”.

Por otra parte, este viernes el presidente informó sobre los resultados de otra operación de la Fuerza Pública: “¡La ofensiva continúa y no vamos a parar! La Operación Tayrona, en Magdalena, deja 52 capturados y cuatro estructuras criminales afectadas. Estamos acabando con quienes ordenan homicidios, cobran extorsiones y siembran terror en los municipios del departamento. El resultado habla por sí solo: 52 capturados, 37 por orden judicial y 15 en flagrancia; 50 allanamientos y siete armas de fuego incautadas. Más de 4,6 kilos de estupefacientes y 324 cartuchos incautados. Un abatido y un menor aprehendido”, informó De La Espriella.

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Por último, indicó: “Entre los principales objetivos están alias Colchón, jefe de sicarios señalado de tres homicidios, abatido durante la operación; Sebas, cabecilla de extorsiones y presunto autor material de un homicidio; Pilili, coordinador de extorsiones en El Rodadero; Gamuro, señalado de amenazar a un exfuncionario de Santa Marta, y Muñeco, coordinador del tráfico de drogas en Gaira”.