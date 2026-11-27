Miles de colombianos que tienen obligaciones pendientes con el Icetex recibieron una noticia que podría significar un alivio para sus finanzas. El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció cambios en los mecanismos de pago de los créditos educativos, con beneficios tanto para quienes están atrasados como para aquellos que mantienen sus cuotas al día.

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Uno de los principales anuncios está relacionado con la campaña “Sin estrés con el Icetex”, cuyo plazo se amplió hasta el 19 de diciembre. Gracias a esta modificación, los beneficiarios tendrán más tiempo para acogerse a los acuerdos de normalización y obtener descuentos de hasta el 100 % en los intereses vencidos y moratorios.

La iniciativa está dirigida a unas 78.000 personas y representa una oportunidad para quienes buscan reorganizar sus finanzas sin tener que pagar la totalidad de los intereses acumulados.

Sin embargo, no basta con solicitar el beneficio, pues cada usuario deberá cumplir las condiciones y los compromisos de pago establecidos por la entidad.

Otra de las novedades es que las personas que llevan largos periodos sin cumplir con sus obligaciones también tendrán una alternativa. Durante los primeros meses de 2027 seguirá vigente un mecanismo de alivio para aproximadamente 60.000 beneficiarios con mora prolongada.

Para estos usuarios, los descuentos podrían alcanzar el 80 % del capital pendiente y la totalidad de los intereses. La propuesta busca facilitar la normalización de los créditos de quienes enfrentan dificultades económicas.

Icetex indicó que habrá algunas condiciones para poder acceder a este beneficio. Foto: Colprensa.

También habrá novedades para los usuarios que han cumplido oportunamente con sus cuotas. El Gobierno anunció que durante 2027 incrementará los porcentajes de condonación de capital para quienes decidan cancelar anticipadamente sus obligaciones y tengan un historial de pagos al día.

Por otro lado, Abelardo De La Espriella se refirió a la ampliación de las oportunidades de financiación. Según explicó, la disponibilidad de créditos pasó de menos de 5000 a 15.000 cupos por semestre. Para el primer semestre de 2027, el Icetex proyecta entregar otros 15.000 créditos y alcanzar 25.000 nuevos beneficiarios durante todo el año.

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A esto se suman recursos por $1.000 millones para proyectos universitarios de reconstrucción regional y una alianza con Estados Unidos mediante la Comisión Binacional Fulbright. “Siempre he sostenido que la educación es el principal ascensor social de una nación”, manifestó el mandatario.