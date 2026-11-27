Una más para la lista. SEMANA conoció en su totalidad una nueva demanda de pérdida de investidura radicada en el Consejo de Estado contra la representante a la Cámara por San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz.

En la acción judicial se señala que la dirigente política habría utilizado su cargo y sus influencias para beneficiar, mediante la celebración de un millonario contrato, a un consorcio en el que su pareja sentimental, Norbert Vonboln Pomare, tiene representación.

En la demanda se solicita: “Que se decrete la pérdida de Elizabeth Jay-Pang Díaz por la causal, en la modalidad de celebración por interpuesta persona, del contrato No. 008 de 2023 con el Consorcio Energía Eficiente, representado por su cónyuge, Nobert Vonbion Pomare”.

Los contratos del esposo de la congresista a la que enfrentó Abelardo De La Espriella en San Andrés

Para la demandante, la congresista tuvo una participación directa en la celebración de este contrato, que habría beneficiado al Consorcio Energía Eficiente.

La demanda de pérdida de investidura contra la representante a la Cámara pone el foco en los vínculos de Norbert Vonblon Pomare y Randy Allen Bent Hooker dentro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ambos estuvieron vinculados a un contrato de $679 millones: uno como representante del consorcio contratista y el otro como gerente de la empresa pública que lo seleccionó.

La Procuraduría investigará los contratos del esposo de la representane a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang, en San Andrés. Foto: 1. Cámara de Representantes / 2. Procuraduría General

La acción judicial también señala cambios posteriores en la junta directiva y solicita documentos para establecer si existieron relaciones que incidieran en la contratación.

El señalamiento parte de la composición de la junta directiva de la Cámara de Comercio durante el período 2023-2026. Según la demanda, Vonblon Pomare ocupaba un asiento como representante principal elegido por los comerciantes, mientras que Bent Hooker formaba parte de ese mismo órgano como miembro principal designado por el Gobierno nacional.

Abelardo De La Espriella junto a la gobernadora y la representante a la Cámara por San Andrés. Foto: Pantallazo video.

La coincidencia resulta relevante para la accionante porque, en junio de 2023, EEDAS abrió un proceso de contratación para construir la estructura metálica del sistema de generación fotovoltaica del Hospital Departamental Clarence Lynd Newball, en San Andrés. El gerente de esa empresa era Bent Hooker. El único oferente que se presentó fue el Consorcio Energía Eficiente, representado por Vonblon Pomare.

La demanda sostiene que la participación simultánea de ambos personajes en la junta directiva de la Cámara de Comercio constituye un elemento que debe examinarse junto con los demás vínculos personales y empresariales descritos en el expediente.

Por esta razón, la accionante solicita documentación para establecer qué relaciones institucionales existieron y si hubo actuaciones relacionadas con el millonario contrato.