Continúa el intenso intercambio de mensajes entre los abogados Alejandro Carranza y Víctor Mosquera. El apoderado del expresidente Gustavo Petro le envió una decena de mensajes a María Claudia Tarazona, para informarle que la tutela presentada por el exmandatario había sido admitida.

Abogado del presidente Petro habría intentado suplantar al Estado colombiano ante organismos internacionales. Esta es la denuncia

Esta situación fue catalogada como un hostigamiento por parte de Víctor Mosquera, quien representa a la esposa del exsenador y exprecandidato Miguel Uribe Turbay, quien murió en agosto de 2025 tras ser víctima de un atentado sicarial en el occidente de Bogotá mientras estaba en actos de campaña.

Mosquera le recordó que este tipo de mensajes se alejaban de los principios éticos que debe tener cada abogado, señalando que la administración de justicia no se realiza en las redes sociales sino en los estrados.

Igualmente, le recordó que por su forma de ejercer la abogacía enfrenta varias investigaciones disciplinarias.

“Considero que ya tiene suficiente con la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia en relación con su presunta actuación dirigida a influir indebidamente en una instructora de la Comisión de Acusación”, le recordó Víctor Mosquera.

Frente a este señalamiento, Carranza respondió.

La cátedra de derecho del defensor de María Claudia Tarazona al abogado de Gustavo Petro

“Pues se equivoca de cabo a rabo Mosquera, su deber de lealtad en este precioso caso dicta algo muy diferente, usted está obstruyendo la justicia. Y algo más señor Mosquera, a mí la Corte no me ha compulsado copias deje de desinformar y más bien póngase pilas que le queda mal esconderse y no dar el debate judicial”.

Sin embargo, SEMANA conoció el documento en el que efectivamente se le notifica al abogado Alejandro Carranza sobre la compulsa de copias hecha por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El documento de ocho páginas fue firmado por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos.

En su punto cinco dice claramente: “En esa medida, con el fin de que se adopten las determinaciones que se estimen necesarias, en el marco de sus competencias compúlsense copias del acta y registro audiovisual de la declaración de Pedro Alejandro Carranza Cepeda rendida el 16 de junio de 2026, junto con los documentos entregados por él ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Procuraduría General de la Nación y Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista”.

Los hechos están relacionados con la presentación de documentos e intervención que habría realizado el abogado Carranza ante organismos internacionales pese a que no contaba con ningún tipo de validación.