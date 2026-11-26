En cuatro puntos, el abogado Víctor Mosquera Marín le repasó el Código de Procedimiento Penal al jurista Alejandro Carranza, apoderado del expresidente Gustavo Petro, y quien lidera la tutela contra María Claudia Tarazona, esposa del fallecido Miguel Uribe Turbay.

“Yo sé quién ordenó matar a Miguel Uribe Turbay”: María Claudia Tarazona le hace graves revelaciones a Vicky Dávila

Mosquera, en su cuenta de X, respondió las insistentes publicaciones hechas el pasado miércoles por Carranza, en las que cita directamente a María Claudia Tarazona para que conozca que la tutela presentada por el exmandatario fue admitida por un juez de Bogotá.

“El derecho se litiga ante las instancias correspondientes. Las redes sociales no sustituyen el conocimiento jurídico ni compensan las deficiencias profesionales”, le recordó el abogado de María Claudia Tarazona a Carranza.

En este sentido, señaló que es evidente que el apoderado de Gustavo Petro está buscando a toda costa promover un debate jurídico en las redes sociales, dejando a un lado los estrados judiciales.

“Considero que ya tiene suficiente con la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia en relación con su presunta actuación dirigida a influir indebidamente en una instructora de la Comisión de Acusación”, le recordó Víctor Mosquera.

Abogado del presidente Petro habría intentado suplantar al Estado colombiano ante organismos internacionales. Esta es la denuncia

Esto en referencia a los hechos que se han presentado recientemente, en los cuales ha estado involucrado Carranza, y que fueron revelados en exclusiva por SEMANA.

Mosquera le hizo énfasis en la falta de ética profesional que ha demostrado su contraparte en varios procesos judiciales.

“La falta de experiencia se corrige estudiando, no trasladando a otros abogados las consecuencias de su propia estupidez”, le recordó.

Los cuatro puntos de la cátedra de derecho

1. La solicitud de rectificación debe dirigirse directamente a la persona de quien se pretende obtener la rectificación. Es ella quien decide si otorga poder a un abogado para ese asunto. Los abogados no somos oficinas de correspondencia ni estamos obligados a facilitarle el cumplimiento de sus cargas procesales.

2. Los términos legales no se establecen al arbitrio del solicitante. Pretender imponer unilateralmente un plazo perentorio de tres días, atribuyéndose facultades que no le corresponden, y presentar una acción de tutela al día siguiente, desconociendo incluso el plazo que usted mismo estableció, evidencia una contradicción elemental.

3. La representación judicial en materia penal no implica una representación universal. Informar al juez sobre la inexistencia de un mandato para determinado asunto constituye precisamente un acto de lealtad procesal. Sorprende que usted desconozca algo tan elemental del ejercicio de la abogacía.

4. Sus errores procesales no se subsanan mediante publicaciones en redes sociales, mucho menos cuestionando la ética profesional de quienes respetamos las reglas del ejercicio de la abogacía.