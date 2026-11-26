Los dos capturados por el secuestro masivo en un Éxito de Cartagena fueron identificados como Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía. Mientras la Fiscalía les imputó cargos por secuestro extorsivo, los dos se quedaron dormidos en plena diligencia.

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Durante la audiencia, la jueza de control de garantías les llamó la atención a los dos capturados; tuvo que despertarlos. En ese momento, los dos sonrieron ante la cámara que estaba registrando la diligencia de imputación de cargos. La jueza les recordó que era necesario que estuvieran atentos a los señalamientos de la Fiscalía.

“Perdón… El señor John Albeiro se está quedando dormido. Les agradezco estar atentos. Custodios que les suministren agua por lo menos”, dijo la jueza.

La Fiscalía explicó durante la imputación de cargos la presunta responsabilidad que tendrían los dos capturados en los hechos materia de investigación: el secuestro masivo en un Éxito ubicado en el sur de Cartagena. Por más de 17 horas, mantuvieron a 87 personas como rehenes.

“Participó en la retención, vigilancia y control de las personas privadas de la libertad. Contribuyó a impedir que escaparan y mantuvo las condiciones de sometimiento bajo amenaza de causar la muerte de los rehenes. Juan Camilo Torres Manco en este caso participó en el sometimiento de las personas presentes, en el mantenimiento de su privación de la libertad ejerciendo control sobre ellas”, advirtió el ente acusador.

Juan Camilo Torres Manco, de 33 años (camisa negra), fue capturado durante el operativo que permitió liberar a las personas retenidas en el Éxito de Cartagena. Foto: Tomado de internet

El ente acusador insistió en la necesidad de una medida de aseguramiento; los testimonios de las víctimas son contundentes y señalan de manera directa a las dos personas capturadas como las responsables de mantenerlas bajo amenaza, apuntándolas con armas y advirtiendo que tenían explosivos en las entradas al establecimiento.

“Para obligar al cumplimiento y verificación de estas exigencias, utilizaron a las víctimas como rehenes y escudos humanos, amenazaron con causarles la muerte y activar los explosivos si las autoridades ingresaban al establecimiento o si sus exigencias económicas y logísticas no eran atendidas”, señaló el fiscal en la audiencia.

Los dos capturados negaron su responsabilidad en los hechos que se convirtieron en la imputación de cargos de la Fiscalía. Le dijeron a su abogado en plena audiencia que ellos también eran rehenes de la compleja situación que se vivió en el Éxito de Cartagena y que los están confundiendo con los secuestradores.

Abelardo De La Espriella y señalados responsables del secuestro en el Éxito de Cartagena. Foto: Pantallazos video publicado por Abalardo De La Espriella

Para la Fiscalía, son varios los elementos de prueba que existen contra los dos procesados, por eso insisten en que es necesario mantenerlos privados de la libertad mientras avanza el proceso en su contra y se establece en juicio su responsabilidad en el secuestro masivo.