Un día complejo para Bayern Múnich cuando más se esperaba un mejor resultado en la quinta fecha de la fase liga de la Champions League. Se tuvo que presentar en Francia ante el Lille y el local hizo respetar su casa con remontada de por medio, pues de comenzar perdiendo, pudo marcar dos goles en el segundo tiempo para el 2-1 definitivo.

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Un gol de cabeza del francés Dayot Upamecano en el minuto 15′ adelantó al gigante alemán y le permitió controlar la primera mitad, antes de que los locales reaccionara y que el Bayern cayera al abismo, sin reacción alguna en la zona de ataque y aún lamentando las bajas sensibles de Harry Kane y Michael Olise.

Nada más volver del descanso se anuló un tanto en contra de Joshua Kimmich (46′) tras una revisión en el VAR y comenzaba el sufrimiento. Lille pudo lograr el empate en el 62′ con un tiro cruzado en el área del japonés Ayase Ueda. Las cosas se complicaban.

Fue entonces cuando llegó el gol de la remontada: Ethan Mbappé se fue en solitario en un contragolpe desde el centro del campo y, con todo el arco para él, envió al palo y el balón rebotó entonces con mala fortuna en el alemán Aleksandar Pavlovic, quien marcó en contra y se fue de autogol al 67′.

Todo esto generó la reacción de Konrad Laimer, un jugador importante en el esquema de Vincent Kompany, quien ante periodistas confesó que el Bayern fue intensó y tuvieron energía, pero todo se apagó en el segundo tiempo, donde “perdieron un poco todo eso”.

Palabras de Konrad Laimer tras la derrota

Cabe recordar que Luis Díaz fue una de las novedades en el Bayern, pues volvió a jugar tras 35 días de ausencia debido a una rotura fibrilar que lo mantuvo en constante recuperación. Pese a su ingresó al 75′, el gigante bávaro no pudo encontrar el camino del empate.

“Hemos hecho una primera parte bastante buena, en la que llevamos a cabo muchas de las cosas que queríamos. Fuimos muy intensos y tuvimos una buena energía. En la segunda parte perdimos un poco todo eso. Después encajamos los dos goles, y eso fue demasiado fácil”, dijo Konrad Laimer en la zona mixta.

Konrad Laimer contra el Lille Foto: FC Bayern via Getty Images

Luego, siguió con la autocrítica, pero espera que las cosas cambien desde el próximo partido contra el Hamburgo: “Dejamos de ofrecer el nivel del que somos capaces. Si no alcanzas tu máximo nivel en la Champions League, al final no consigues sumar puntos”

“Estamos unidos e intentamos jugar nuestro fútbol con los jugadores que tenemos disponibles. Ahora toca recuperarse rápidamente. El sábado ya tenemos otro partido”, puntualizó el austriaco.