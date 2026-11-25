Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Predicciones para los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Guía del cielo: Lo que los Ángeles tienen que decir a Sagitario el 10 de agosto Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries (20 de marzo - 18 de abril): La jornada invita a compartir gustos e intereses con los demás. Es un buen momento para expresarse a través de la escritura, la música o el arte, actividades que funcionarán como motor principal. El plano espiritual se fortalece con nuevas experiencias. Números de suerte: 20, 1, 28.

La jornada invita a compartir gustos e intereses con los demás. Es un buen momento para expresarse a través de la escritura, la música o el arte, actividades que funcionarán como motor principal. El plano espiritual se fortalece con nuevas experiencias. Leo (22 de julio - 21 de agosto): Hay claridad sobre los objetivos de vida y los pasos necesarios para alcanzarlos. En el ámbito laboral, se recomienda aplicar las lecciones aprendidas y exigir mejores condiciones, pues el panorama favorece los ingresos económicos y el éxito en proyectos propios. Números de suerte: 49, 18, 32.

Hay claridad sobre los objetivos de vida y los pasos necesarios para alcanzarlos. En el ámbito laboral, se recomienda aplicar las lecciones aprendidas y exigir mejores condiciones, pues el panorama favorece los ingresos económicos y el éxito en proyectos propios. Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.): Se avecina un cambio en el ritmo de vida enfocado en disfrutar el presente. No obstante, los astros sugieren cautela en los negocios y evitar propuestas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas. La etapa de indecisión queda atrás para dar paso a decisiones seguras. Números de suerte: 29, 37, 2.

Lo que dicen los astros para tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): La energía planetaria impulsa transformaciones en la carrera profesional y los estudios. Aparecerán situaciones inesperadas que ayudarán a definir el propósito personal. Conviene reservar un espacio del día para reflexionar sobre el presente y el futuro. Números de suerte: 30, 12, 15.

La energía planetaria impulsa transformaciones en la carrera profesional y los estudios. Aparecerán situaciones inesperadas que ayudarán a definir el propósito personal. Conviene reservar un espacio del día para reflexionar sobre el presente y el futuro. Virgo (22 de agosto - 21 de sept.): El panorama laboral muestra señales muy favorables, con posibilidades de ascenso, aumento salarial y apoyo de personas influyentes. La recomendación principal es prestar atención a las corazonadas antes de tomar determinaciones relevantes. Números de suerte: 33, 6, 10.

El panorama laboral muestra señales muy favorables, con posibilidades de ascenso, aumento salarial y apoyo de personas influyentes. La recomendación principal es prestar atención a las corazonadas antes de tomar determinaciones relevantes. Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.): Nuevos proyectos y círculos sociales abrirán puertas hacia mayores ganancias y reconocimiento. En el plano afectivo habrá estabilidad y las relaciones complejas tomarán un mejor rumbo. La astucia permitirá descubrir asuntos que permanecían ocultos. Números de suerte: 11, 44, 16.

El panorama para los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Acuario Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Sus opiniones serán escuchadas y valoradas, lo que le permitirá orientar e inspirar a otros. Las personas provenientes del extranjero tendrán un papel determinante tanto en lo personal como en lo profesional. Habrá sensación de bienestar en soledad o en compañía. Números de suerte: 21, 3, 18.

Sus opiniones serán escuchadas y valoradas, lo que le permitirá orientar e inspirar a otros. Las personas provenientes del extranjero tendrán un papel determinante tanto en lo personal como en lo profesional. Habrá sensación de bienestar en soledad o en compañía. Libra (22 de sept. - 22 de oct.): Es momento de superar obstáculos y destacar por el talento propio en áreas donde antes hubo dificultades. Logra salir de una situación que lo mantenía estancado; el único freno posible será permitir que las inseguridades dominen sus pensamientos. Números de suerte: 41, 36, 28.

Es momento de superar obstáculos y destacar por el talento propio en áreas donde antes hubo dificultades. Logra salir de una situación que lo mantenía estancado; el único freno posible será permitir que las inseguridades dominen sus pensamientos. Acuario (19 de ene. - 17 de feb.): El equilibrio marcará la pauta en el amor, permitiendo vivir sentimientos intensos sin perder espacio ni libertad individual. La autoestima estará en un punto alto, atrayendo nuevas oportunidades románticas gracias a una buena administración del tiempo. Números de suerte: 3, 45, 14.

Consejos para los signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Escorpio Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer (20 de junio - 21 de julio): El círculo social atraviesa una renovación profunda y serán pocas las personas que logren ganarse su confianza. Se sentirá respaldado en su día a día, por lo que el consejo es actuar según los deseos del corazón sin esperar la aprobación externa. Números de suerte: 19, 8, 14.

El círculo social atraviesa una renovación profunda y serán pocas las personas que logren ganarse su confianza. Se sentirá respaldado en su día a día, por lo que el consejo es actuar según los deseos del corazón sin esperar la aprobación externa. Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.): La jornada favorece el disfrute sin desgastarse con personas conflictivas. Las amistades sinceras brindarán apoyo y guía, renovando la confianza en el afecto y la lealtad de quienes han estado presentes en todo momento. Números de suerte: 17, 4, 31.

La jornada favorece el disfrute sin desgastarse con personas conflictivas. Las amistades sinceras brindarán apoyo y guía, renovando la confianza en el afecto y la lealtad de quienes han estado presentes en todo momento. Piscis (18 de feb. - 19 de marzo): Se aconseja ignorar los comentarios malintencionados y mantenerse al margen de los conflictos. Su intuición le indicará qué personas y situaciones le convienen. En el trabajo sobresaldrá por mérito propio, pese a la presencia de competidores. Números de suerte: 22, 7, 46.