Alfredo Morelos fue quien sentenció el 3-1 final de Atlético Nacional, sobre Independiente Medellín, este miércoles 25 de noviembre. Fue por la segunda fecha, del grupo A, en la Liga BetPlay 2026-ll.

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Morelos recibió el balón fuera del área, se giró y sacó un remate de media distancia, rastrero e imposible de atajar para el portero de Medellín, Eder Chaux. Fue al minuto 70 del segundo tiempo, y más allá de la estética anotación, acabó en polémica.

Celebración de Alfredo Morelos no gustó en Medellín

Tan pronto como Alfredo Morelos anotó, corrió a la zona norte del estadio Atanasio Girardot. Allí estaba la hinchada del Medellín, y Alfredo les mostró la parte de atrás de su camiseta, con el dorsal y el nombre.

Mientras los jugadores de Nacional abrazaban a Morelos, empezaron a llegar futbolistas del Medellín molestos. No gustó en el poderoso la celebración del atacante verdolaga, quien incluso hizo gestos de sorpresa ante los cuestionamientos.

En un momento, Jackson Martínez, referente y hombre de experiencia en Medellín, también se acercó a Alfredo y empezó a hablarle. Mientras tanto, los jugadores de ambos equipos regresaban al centro del campo para que el poderoso sacara del medio.

🟢🔥 ¡GOL DE ALFREDO MORELOS! Media vuelta y potente remate para anotar el 3-1 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín en el clásico paisa. #LALIGAxWIN https://t.co/pSFCVa9brY — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

Lo cierto es que fue un clásico picante. Jeison Medina acabó expulsado en Medellín, sobre los 40′ del primer tiempo, y las fuertes entradas, por parte de los jugadores de ambos equipos, fueron un común denominador.

James Rodríguez fue escogido como la figura del partido, mientras que los goles de Nacional fueron gracias a William Tesillo, Elías Cabrera y Alfredo Morelos. Medellín, que arrancó ganando, vio su ventaja gracias a un tanto de Keimer Klinger.

Nacional, líder del grupo A en cuadrangulares

Gracias a su triunfo contra Medellín, Nacional es líder del grupo A en cuadrangulares con cuatro puntos. Segundo asoma Santa Fe con tres unidades y +2 en diferencia de gol.

Independiente Medellín es tercero con tres unidades y -1 en diferencia de gol, mientras que el grupo lo cierra Once Caldas con una unidad.