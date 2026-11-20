Noche majestuosa en el estadio Atanasio Girardot tras la victoria del Independiente Medellín por la mínima diferencia, en partido por la primera fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. Un gol de Jeison Medina cambió lo que parecía un 0-0 y así caen los primeros tres puntos para el ‘Poderoso’.

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Cabe recordar que Jackson Martínez fue noticia en el anterior mercado de pases debido a su regreso del retiro a sus 40 años de edad. El Medellín lo contactó y de inmediato se firmó un nuevo contrato. Sin duda, la hinchada roja recibió una importante novedad y ahora esperan que el ídolo los ayude a otro título.

Para la segunda parte Jackson Martínez entró a la cancha y las cosas pudieron cambiar, mientras Jeison Medina movía a los centrales de Santa Fe, el ídolo de Quibdó se ubicó como mediapunta leyendo todas las jugadas de ataque. Así fue como apareció por el costado derecho y con marcas superadas, lanzó el centro para el 1-0 final.

Un pase preciso para que Jeison Medina pudiera anotar un gol fundamental en sus aspiraciones de ganarse la titular en el Medellín y seguir por este buen camino pensando en una posible final.

🔵🔴⚽🔥 ¡GOL DEL ‘PODEROSO’! Jackson Martínez asistió a Jeison Medina, quien definió para darle la ventaja a Medellín frente a Santa Fe. 📺 Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win y https://t.co/h0xVwPCsWS https://t.co/gH9wEwUwPO — Win Sports (@WinSportsTV) November 21, 2026

La primera prueba fue superada y ahora espera a Once Caldas y Atlético Nacional.

Tabla de posiciones del Grupo A

Con este envión del Deportivo Independiente Medellín gracias a Jackson Martínez y Jeison Medina, se convierte en el primer líder del grupo A de la Liga BetPlay 2026-ll. Suma tres puntos y +1 en la diferencia de gol. La ilusión por la final aumenta, pero aún quedan cinco partidos.

Por su parte, Santa Fe, que tuvo la jugada más clara con una doble detención del palo tras remates de Franco Fagúndez, queda colero, con cero puntos y -1 en diferencia de gol, tras el juego ante el poderoso.

La tabla verá movimiento este sábado, 21 de noviembre, cuando se complete la primera fecha del grupo A. Ese día, Once Caldas recibirá a Atlético Nacional, a partir de las 8:15 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales.

No solo fueron tres puntos para el poderoso y la magia de Jackson Martínez, sino también un impulso anímico de primer nivel por otro ídolo en la cancha. Sobre el segundo tiempo, Juan Fernando Quintero también ingresó y volvió a jugar luego de dos meses fuera, debido a una lesión. Inspiración de sobra para dar la pelea.