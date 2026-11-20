América de Cali tiene fama internacional, y cada vez más queda demostrado. Por sus heroicas campañas en las Copas Libertadores de los 80’s y 90’s, además de ser uno de los máximos campeones del FPC, despierta pasiones en el país y el exterior.

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Ahora, el reconocido periodista y narrador argentino, Sebastián Pollo Vignolo, quien trabaja en ESPN, hizo público que es hincha del América de Cali. Lo hizo al lado de dos exjugadores profesionales que supieron defender la camiseta escarlata: Óscar Córdoba y Fabián Vargas.

Sebastián Pollo Vignolo: “Soy hincha del América de Cali”

Con motivo de la gran final de la Copa Sudamericana 2026, que se jugará este 21 de noviembre en Barranquilla, el Pollo Vignolo y gran parte del staff de ESPN están en la arenosa. Hacen cubrimiento en la previa al duelo definitivo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputará en el supermetro.

Al ser Junior de Barranquilla el equipo más representativo de la capital del Atlántico, Sebastián Vignolo le mandó un saludo a la hinchada del tiburón. Sin embargo, ahí fue sincero y declaró su cariño por América de Cali.

“Le quiero mandar saludo a la gente de Junior, buena onda siempre. A la gente de América de Cali... déjeme mandarle un saludo a la gente del América, que me escriben. Saben que a mi en Colombia me gusta el América de Cali”, dijo el Pollo Vignolo, en vivo, en el canal referenciado.

🔴🇦🇹 ¡El @PolloVignolo es del @AmericadeCali! El reconocido periodista argentino lo confesó en plena transmisión en vivo desde el Metropolitano de Barranquilla. 👹⚽ #EspnF90 #Sudamericana https://t.co/59eEsN20Ii — ZonaDeImpacto (@ZDINoticias) November 20, 2026

A su lado, Fabián Vargas, que además de ser un referente de América es seguidor de la mecha, le dijo al Pollo: “Como la gente de bien”. Ahí apareció la risa de Óscar Córdoba.

“Sí, le mando un saludo a la gente de América. Yo, acá en Colombia, soy hincha del América de Cali. Cuando tocó descender fue duro. Les mando un saludo, y también a la gente de Junior de Barranquilla”, cerró el periodista.

Vignolo ya había dado pistas de su cariño por América de Cali

A principios de 2016, cuando América de Cali aún estaba en la segunda división del FPC, Pollo Vignolo ya había dado pistas de su cariño por la mecha.

“Yo al América de Cali lo admiro desde chiquitito. Hoy está pasando una situación difícil porque no está en Primera, pero va a volver. Así que les mando saludos”, dijo Sebastián Vignolo, en marzo de 2016, en el programa 90 minutos de fútbol de Fox Sports.

Para noviembre de ese 2016, América logró su ascenso para la primera A del 2017. A día de hoy, los diablos rojos se han mantenido siempre en la máxima categoría, y volvieron a ser campeones de liga (2019-ll y 2020).