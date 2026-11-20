Si de algo se puede jactar el Bayern Múnich es de tener a uno de los mejores tridentes en ataque del mundo: Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane, este último Balón de Oro. Sin embargo, a corte de este viernes 20 de noviembre de 2026, los tres están lesionados.

Primer reporte médico de Harry Kane que preocupa al Bayern y Luis Díaz: no jugará más en 2026

La tabla de la Bundesliga tras descalabro del Bayern ante Colonia: presión aumenta en Kompany y Luis Díaz

No es para nada una buena noticia en Bayern Múnich. Las lesiones de Kane, Díaz y Olise obligan al técnico bávaro, Vincent Kompany, a hacer cambios. Es momento para Binder, Bischof, Brown y Lennart Karl.

Resultó accidentado el empate de Bayern Múnich contra Colonia (1-1) este viernes. Luis Díaz ya estaba lesionado, y en el partido se retiraron con molestias Michael Olise y Harry Kane, siendo el inglés el que más genera preocupación en Alemania.

Parte médico del Bayern Múnich sobre Michel Olise

“A Michael Olise le han diagnosticado una contusión en el pie. El delantero francés recibirá tratamiento en los próximos días”, reportó la web oficial del Bayern Múnich, tras el juego ante Colonia.

ℹ️ Michael Olise has been diagnosed with a bruised forefoot. The French forward will receive treatment in the coming days. 🔗 https://t.co/4vB6fdWNxK https://t.co/OuLFFvDVP2 — FC Bayern (@FCBayernEN) November 20, 2026

La prensa alemana informa que, con base al diagnóstico de Olise, en Bayern están expectantes con que el francés esté disponible para el próximo partido de Champions, el 25 de noviembre, contra LOSC.

La lesión de Michael Olise fue sobre los 40 minutos del primer tiempo, en el juego de Bayern Múnich contra Colonia. Un choque con Tom Krauß le produjo un fuerte dolor en el pie, que después acabó en el pate médico oficial.

LA PREOCUPACIÓN ES TOTAL PARA LOS FANÁTICOS DEL BAYERN MUNICH. Además de la posible lesión de Harry Kane, OLISE dejó el campo de juego en el entretiempo vs. Colonia... ¿Se habrá lastimado en esta jugada? 📺 Mirá la #Bundesliga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/G1WSgxykse — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Aunque Olise completó el primer tiempo del compromiso, el técnico Kompany prefirió sacarlo de cara a la segunda mitad.

Harry Kane será baja “por meses” en Bayern

“Harry Kane se rompió el ligamento del tobillo izquierdo durante el partido del FC Bayern contra el 1. FC Köln el viernes por la noche. El cuerpo médico del FC Bayern confirmó el diagnóstico. Esto significa que el jugador de 33 años estará de baja durante los próximos meses”, informó el propio Bayern Múnich.

A los 18 minutos del partido ante Colonia, el defensor Joël Schmied le golpeó el tobillo izquierdo a Kane. El dolor fue evidente en el delantero de la selección de inglesa, quien salió sustituido inmediatamente.

🚨| The moment Harry Kane picked up an injury. So sad to see. 💔 https://t.co/i9Imlc24yz — Kalshi EPL (@KalshiEPL) November 20, 2026

Luis Díaz, la esperanza de Vincent Kompany

Ya se cumple el mes esperado de recuperación para Luis Díaz, luego de salir lesionado el pasado 21 de octubre en el partido de Bayern Múnich contra Arsenal (Champions League).

“En los próximos siete días creo que podemos esperar de manera realista que vuelva a hacer su primera aparición”, dijo Vincent Kompany en rueda de prensa, el pasado 19 de noviembre, sobre Luis Díaz.

Vincent Kompany habló ante la prensa sobre la situación de Luis Díaz. Foto: AFP // FC Bayern

Así las cosas, no hay fecha concreta para el retorno de Luis Díaz, pero estaría cerca. Si el guajiro y Michael Olise se ponen rápido a punto, será más que un respiro en Bayern.