El Bayern Múnich no pudo pasar del empate 1-1 en casa ante el Colonia, en partido que abrió la décima jornada de la Bundesliga alemana y donde dos de sus grandes estrellas, Harry Kane y Michael Olise, se lesionaron, y los reportes médicos no son alentadores. A ellos se suma la baja de Lucho, quien sufrió molestias semanas atrás y sigue en recuperación.

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Con 22 puntos en la tabla tras el empate en el Allianz Arena, Bayern ve ahora en serio riesgo su liderato en la Bundesliga, ya que el Borussia Dortmund, segundo con 21 unidades, tiene una ocasión de oro para hacerse con el primer puesto en su visita al Borussia Mönchengladbach, que ocupa los últimos lugares del campeonato.

El partido de este viernes, adelantado porque el Bayern jugará en Lille en la quinta fecha de la fase liga de la Champions League, tenía de entrada como protagonista al entrenador Vincent Kompany. El técnico de Bélgica regresaba al banquillo después de un mes de baja y de haber sido hospitalizado por una meningitis.

Su reaparición se vio empañada por lo ocurrido en el terreno de juego, pues el Colonia, decimocuarto de la clasificación en la Bundesliga, abrió el marcador en el 12′ gracias a un contragolpe concluido por el inglés Mikey Moore.

El Bayern pudo igualar en el 37′ con un disparo desde fuera del área de Nathaniel Brown. Desde ese momento se creía que el gigante alemán iba a seguir de largo y podía ganar sin desespero, pero las cosas salieron mal y el Colonia sorprendió con gran bloque medio para sacar de casillas a los dirigidos por Kompany.

Tabla de Posiciones Tabla de Posiciones # Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Bayern 10 6 4 0 30 10 20 22 2 Dortmund 9 6 3 0 16 7 9 21 3 Friburgo 9 6 1 2 20 10 10 19 4 RB Leipzig 9 6 0 3 27 13 14 18 5 Leverkusen 9 5 1 3 20 17 3 16 6 Werder Bremen 9 4 3 2 17 15 2 15 7 SV Elversberg 9 4 1 4 17 18 -1 13 8 Stuttgart 9 4 0 5 15 15 0 12 9 Hoffenheim 9 4 0 5 16 17 -1 12 10 Frankfurt 9 3 3 3 15 20 -5 12 11 Hamburg 9 4 0 5 10 20 -10 12 12 Mainz 05 9 3 1 5 18 19 -1 10 13 Paderborn 9 2 4 3 8 11 -3 10 14 Colonia 10 2 4 4 11 15 -4 10 15 Augsburgo 9 2 3 4 20 20 0 9 16 FC Union Berlin 9 1 4 4 7 21 -14 7 17 Schalke 04 9 1 3 5 5 11 -6 6 18 Mönchenglad... 9 1 1 7 12 25 -13 4

Por si fuera poco, la gasolina se agotó en Bayern porque había perdido por lesión a su atacante inglés estrella, Harry Kane, quien fue sustituido en el minuto 20 tras lastimarse el pie y el tobillo izquierdo cuando intentaba llegar a un centro de Michael Olise.

Lesión de Kane preocupa al Bayern

No solo fue Harry Kane, Michael Olise también lesionó, en su caso, en el minuto 40 por una acción del defensa rival Tom Krauss cuando el francés intentaba conectar una volea.

Harry Kane celebrando un gol con Michael Olise y Luis Díaz Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Olise también se lastimó el pie izquierdo. Continuó jugando hasta el descanso y ahí fue sustituido. Según las imágenes de la cadena Sky, el extremo francés abandonó luego el estadio apoyándose en unas muletas.

Por su parte, Kompany fue preguntado por la cadena alemana de televisión Sky sobre si el tiempo de baja de Kane se contaría en semanas y él puntualizó que serían “meses”, y se mostró preocupado por la gravedad del percance de su delantero.