Bayern Múnich da una buena noticia en medio del mar de lesionados que se han reportado en las últimas semanas, lista en la que se encuentra el volante colombiano Luis Díaz y una leyenda como Manuel Neuer.

Bayern Múnich confirma la noticia que tiene feliz a Luis Díaz: “Por primera vez”

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Las malas noticias no se hicieron esperar, pero las recuperaciones han avanzado con un riguroso seguimiento con el departamento médico. Las buenas noticias tienen que ver con Serge Gnabry, quien trabaja en su regreso a las canchas lo más pronto posible.

Cabe recordar que Gnabry sufría una lesión muscular. El lunes por la mañana, el atacante del Bayern de 31 años de edad completó por primera vez una sesión de entrenamiento individual sobre el césped de la Säbener Straße.

Gnabry sufrió la lesión muscular a finales de octubre, durante el partido de la Bundesliga en el Allianz Arena ante el Borussia Dortmund, que quedó 2-2. Desde entonces ha causado baja en el FCB, forzando a variantes en la zona de ataque.

Serge Gnabry con la indumentaria de la Selección de Alemania. Una lesión lo sacó del Mundial 2026 a 50 días de iniciar. Foto: Getty Images

Los días de la Nations League han caído muy bien al Bayern para recuperar a sus estrellas lesionadas. Gnabry es el que se une a los entrenamientos grupales, pensando en lo que será la mitad de temporada y el exigente 2027 para redondear el título.

Siguen las lesiones en el Bayern Múnich

Mientras Gnabry se une a las prácticas, los germanos emitieron un nuevo parte médico donde se afirma que “Alphonso Davies sufrió una rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido internacional que disputó el pasado sábado con la selección canadiense ante Guatemala (2-3)”.

Alphonso Davies, principal figura del Canadá para el Mundial 2026. Foto: Sportsfile via Getty Images

Completando el comunicado, el club del que hace parte Davies cerró: “Así lo han confirmado las pruebas realizadas por los servicios médicos del FC Bayern. Como consecuencia, el futbolista de 26 años causará baja en el conjunto muniqués por el momento”.

Aunque el club de Davies no entregó tiempo estimado de recuperación, lo que está previsto para ese tipo de lesiones del canadiense es que sea alejado entre 2-3 semanas.

Luis Díaz avanza en su recuperación

En lo que tiene que ver con el guajiro, Luis Díaz recibió una noticia alentadora durante su proceso de recuperación en el Bayern Múnich. El extremo colombiano continúa avanzando favorablemente después de la lesión que lo alejó de las canchas y ya empieza a dar pasos importantes para regresar a la competencia con el conjunto alemán.

La noticia tiene relevancia tras conocerse que su regreso para el compromiso frente a Colonia, programado para este viernes 20 de noviembre, todavía es poco probable. El Bayern no quiere apresurar los tiempos y prefiere garantizar que el extremo esté completamente recuperado antes de devolverlo a la competencia oficial.

Seguramente, días antes de diciembre, Lucho vuelva a sumar minutos.