Bayern Múnich confirma la noticia que tiene feliz a Luis Díaz: “Por primera vez”

Luis Díaz está dando pasos agigantados hacia su regreso con el Bayern Múnich. Este jueves, 12 de noviembre, estuvo entrenando con el resto del grupo y entró en la etapa final de reacondicionamiento físico.

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El atacante colombiano, que se lesionó el pasado 21 de octubre en el partido de Champions League contra Arsenal, planea volver a las canchas después de la fecha FIFA.

“Luis Díaz realiza durante el parón de partidos internacionales su programa de recuperación en la Säbener Straße y por primera vez pudo volver a participar en ejercicios con el equipo”, informó el Bayern Múnich en su cuenta oficial.

Lucho venía haciendo trabajos individualizados y de gimnasio bajo la observación del cuerpo médico, que consideró oportuna su presencia en el entrenamiento colectivo de este jueves. En dichos ejercicios de campo también estuvo presente el alemán Jamal Musiala, quien se recupera de un problema muscular sufrido el mes pasado con la selección.

El guajiro lleva tres semanas descartado para los partidos oficiales del Bayern y también se perdió la convocatoria de la Selección Colombia. El diagnóstico de los médicos fue un desgarro muscular leve en la parte posterior del muslo izquierdo.

Días después de esa lesión, Luis Díaz asistió a la gala del Balón de Oro y acompañó a Harry Kane en su celebración.

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En total son cinco partidos los que Lucho se ha perdido por estas molestias musculares:

Friburgo 1-3 Bayern Múnich (Bundesliga)

Bayern Múnich 6-1 Magdeburg (Copa de Alemania)

Bayern Múnich 2-2 Borussia Dortmund (Bundesliga)

Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich (Champions League)

Mainz 1-2 Bayern Múnich (Bundesliga)

Luis Díaz en el banco de suplentes durante el partido de Bayern Múnich vs. Arsenal Foto: Getty Images

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Según los reportes de la prensa alemana, el colombiano también se perderá el partido del próximo 21 de noviembre contra FC Colonia en condición de local. Su regreso estaría programado para el duelo de Champions contra Lille (25 de noviembre) o, a más tardar, la visita al Hamburgo en Bundesliga (28 de noviembre).

Esa decisión dependerá exclusivamente del técnico Vincent Kompany, quien regresó esta semana a sus labores con el conjunto bávaro e incluso se reencontró con Luis Díaz en el gimnasio.

Kompany todavía no tiene autorizado su regreso al banquillo del Bayern; sin embargo, es una gran noticia que esté cerca de los jugadores lesionados y aquellos que no recibieron convocatoria por parte de su selección.

El estratega belga estuvo ausente en casi los mismos partidos que Luis Díaz por una descompensación física que sufrió en la sede deportiva. El club está vigilando cada paso de su recuperación y todavía deposita en manos de Aaron Danks el manejo del equipo profesional.