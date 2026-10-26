Mensaje de Luis Díaz a Colombia desde la gala del Balón de Oro: sus palabras retumban en Europa

El volante colombiano Luis Díaz es la gran insignia del país en Europa y recién aterrizó con la delegación del Bayern Múnich para la gala del Balón de Oro 2026, que se desarrolla en el teatro London Palladium de Londres, Inglaterra.

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El guajiro descendió de un vehículo en el que también viajaban figuras del Bayern Múnich, como Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano, quienes son candidatos al galardón que entrega la revista France Football. Los jugadores firmaron algunos autógrafos y se tomaron fotos con los aficionados que los esperaban.

Medios internacionales se acercaron al colombiano para preguntarle por su favorito. Además, los periodistas le dijeron que era la gran carta de Colombia y que todo un país se siente orgulloso de él. Esto sucedió ante las cámaras de DAZN.

El mensaje de Luis Díaz para Colombia y los colombianos en DAZN 🇨🇴❤️ "Morimos y matamos por representarlos a ellos" 🥹 El #ballondor, GRATIS en DAZN en Sudamérica, México, USA y más de 200 países https://t.co/HWOcnafzPR — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

“Qué bueno escuchar eso. Trato de dar lo mejor siempre y dar la cara por mi país; siempre morimos y matamos por representarlos a ellos. Un saludo para toda Colombia, gracias por todo”, dijo Luis Díaz en DAZN.

Lucho se siente tranquilo a pesar de que no era candidato para ganar el Balón de Oro, listas en las que ocupó la posición 24.ª. Más bien, optó por apoyar a su gran compañero de ataque en el Bayern Múnich, Harry Kane, al que ve como favorito y quiere que gane el galardón.

Lucho desde hace meses se ha mostrado del lado del ‘huracán’, al que describe como un jugador que “tiene todo, hace goles, asiste, defiende. Ha sido de los mejores goleadores de todo el mundo y merece ganarlo 100 por ciento, sin duda. Siempre quiere más, no se conforma, te ayuda a crecer”.

Luis Díaz quedó lejos de los primeros lugares

Por otra parte, a Luis Díaz parece haberle salido caro el Mundial 2026 que hizo con la Selección Colombia para tener una mejor ubicación en la definición del Balón de Oro. Se conoció, de manera oficial, que fue ubicado en la casilla 24, entre 30 participantes.

Luis Díaz en la ceremonia del Balón de Oro. Foto Redes del Bayern Foto: El País

El guajiro estuvo por encima de estrellas mundiales como Marquinhos, Bruno Fernandes y Sadio Mané, pero no pudo acercarse más a los lugares de privilegio donde Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé parecen los grandes favoritos.

En la previa, los pronósticos ponían al colombiano por encima de Lionel Messi y Jude Bellingham, pero este vaticinio se vino al piso tras confirmarse la votación obtenida por el exjugador de Liverpool y Porto en años pasados.