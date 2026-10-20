Puesto para Luis Díaz en el Balón de Oro sería sorpresa: ‘barrería’ a Messi y Bellingham

Para el próximo lunes, 26 de octubre, se tiene previsto que se conozca el ganador del Balón de Oro.

Luis Díaz es el colombiano que está en la terna de opcionados, pero no es el favorito a quedarse con el galardón, entregado por la revista France Football.

Los pronósticos previos apuntan a que la disputa por la victoria estará entre Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y otros futbolistas que tuvieron un destacado rendimiento en la temporada pasada y en el Mundial 2026.

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Precisamente, lo ocurrido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá representa el lunar del año para Lucho. Con la Selección Colombia no logró prolongar el extraordinario momento que vivió con el Bayern Múnich, donde fue una de las figuras.

A pesar de ello, medios de gran relevancia ya apuestan por el colombiano y lo ubican en una mejor posición que estrellas como Lionel Messi, de Argentina, y Jude Bellingham, de Inglaterra.

Díaz, ¿octavo en el Balón de Oro?

The Athletic fue uno de los medios que analizaron, a una semana de la gala, lo que podría ocurrir. En particular, se refirió a Luis Díaz, sobre quien señaló: “Sería un error no mencionar a la tercera cabeza del dragón atacante del Bayern (...) equipo que marcó 184 goles en 55 partidos”.

Posteriormente, el medio publicó una lista en la que pronosticó la posición del guajiro y la de los otros nueve primeros candidatos. Sorprendentemente, ubicó al colombiano por encima de Messi y Bellingham:

Nominados al Balón de Oro 2026 con Luis Díaz en la lista. Foto: @ballondor

Harry Kane — Bayern Múnich (Inglaterra).

Michael Olise — Bayern Múnich (Francia).

Lamine Yamal — Barcelona (España).

Kylian Mbappé — Real Madrid (Francia).

Rodri — Manchester City / Barcelona (España).

Erling Haaland — Manchester City (Noruega).

Khvicha Kvaratskhelia — PSG (Georgia).

Luis Díaz — Bayern Múnich (Colombia).

Jude Bellingham — Real Madrid (Inglaterra).

Lionel Messi — Inter Miami (Argentina).

El ganador sería el inglés Kane, quien brilló con Bayern Múnich y consiguió llegar con Inglaterra hasta las instancias finales en el Mundial 2026.

Por el análisis que hace The Athletic, los rojos de Alemania serían el club dominador al tener el primer, el segundo y el octavo lugar en el top 10.

Nivel en alza

Luego de semanas de preocupación por el nivel que estaba mostrando Luis Díaz en el arranque de la temporada 2026/2027, el pasado fin de semana el guajiro se destapó vs. Leipzig y anotó triplete en la goleada de los suyos en la Bundesliga.

Harry Kane, Luis Díaz y Joshua Kimmich se perfilan para ser titulares contra el Arsenal. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA via A

Durante la semana anterior, en la Champions League también se reportó con gol en la insípida igualdad de los suyos frente al Viking.

Esta semana Díaz y Bayern nuevamente tendrán acción en la Liga de Campeones. Jugarán frente al Arsenal, en un partido que será clave para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

Se cree que Vincent Kompany alineará al colombiano como titular y le mantendrá la confianza que le ha manifestado recientemente.