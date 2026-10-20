Guajira, del ‘Desafío’, confirmó que perdió su bebé; lo mantuvo en secreto: “Tuve que parir a mi hijo cuando su corazón dejó de latir”

Desde hace algunos años, Kelly Ríos, más conocida como Guajira, se convirtió en una figura conocida en el mundo del deporte y las redes sociales. Después de destacarse por su participación en el reality de competencia física El Desafío, tuvo paso por algunos programas frente a cámara.

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El último en el que participó, el cual terminó justamente el pasado lunes 19 de octubre, fue Top Chef VIP, del cual fue finalista junto a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Guty Carrera, quien resultó ser el ganador de esta nueva temporada y de 200.000 dólares.

En el momento de presentar los platos, Kelly Ríos terminó contando una parte de su vida que fue realmente dolorosa y que mantuvo oculta por largo tiempo.

En el capítulo final, al presentar el postre llamado “El amor que yo no conocí”, Guajira confesó ante todos los presentes que días antes de ingresar a este programa, vivió la pérdida de su bebé. Ella tenía aproximadamente 14 semanas.

“Antes de venir aquí, unos 20 días antes estaba esperando un bebé de 14 semanas. Llegué aquí con el alma rota y a veces, en esa ira, no entendía nada; intentaba reconstruir las partes de mi hijo, porque me duele muchísimo”, dijo inicialmente, dejando claro que atravesó todas las exigencias del programa sin que alguien supiera lo que ella estaba viviendo.

Además, añadió: “Yo llegué aquí, no sé cómo. Esto nadie lo sabe; se está enterando la gente apenas. Tuve que sacar fuerzas de donde no tenía, porque lo más duro fue que tuve que parir a mi hijo cuando su corazón dejó de latir”.

Lo confesado por Guajira desató una ola de comentarios en redes: “Qué momento tan triste, pero dejó a Colombia en lo alto”; “Pero la verdadera ganadora fue Kelly porque tuvo más cucharas que ni sé para qué le sirvieron y siempre estaba en los primeros lugares”; “Para mí ya ganó, ese dolor solo entiende quien lo ha vivido”; “Lo que dijo me dolió como madre, bendiciones para Kelly”, fueron algunos de los comentarios.

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Sumado a su postre, Guajira también presentó platos llamados “La niña que sí pudo comer” y “La fuerza de lo que soy”, nombres que también tuvieron relación con diferentes momentos de su vida.