Hija de Karina García reveló radical decisión que tomaría para su futuro; la alejaría de los pasos de su madre

A poco tiempo de dar a luz a su tercer hijo, la creadora de contenido Karina García, compartió con sus seguidores un anuncio que, inicialmente, despertó preocupación por su estado de salud.

Sin embargo, al ver la ola de rumores que indicaban que ya estaría en el hospital en proceso de parto, apareció para aclarar que en realidad tuvo que trasladarse a un centro médico por una complicación de salud que sufrió su hijo Valentino.

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Aunque la modelo antioqueña no dio detalles sobre el diagnóstico del menor, sí prometió informar a sus seguidores sobre las novedades de su evolución. No obstante, sí se ha mostrado en sus historias de Instagram en la habitación del hospital, acompañando a su hijo y brindándole los cuidados que necesita.

Además, dejó ver que durante su permanencia en el centro médico la acompaña su hija mayor, Isabella Vargas, quien también se refirió a la situación que están viviendo a través de sus redes sociales.

En una reciente publicación que realizó por medio de sus historias de Instagram, la joven expresó unas palabras de agradecimiento para quienes han estado atentos al estado de salud de su hermano. “Se nos enfermó el muchacho”, expresó, entrever con los gestos de su rostro y tono de voz lo difícil que ha sido enfrentar este momento durante su estadía en el hospital.

“Ser hermana mayor es muy duro”, agregó la joven, visiblemente cansada, pero tranquila al saber que Valentino está mejor.

La decisión que tomaría para su futuro

La publicación de Isa llamó la atención de varios internautas no solo por los detalles que dio sobre el estado de salud de su hermano, sino porque aprovechó el espacio para hacer una inesperada revelación sobre una radical decisión que tomaría para su futuro y que la alejaría de los pasos de su madre.

Isabella Vargas, hija de Karina García Foto: Instagram @issaflow_

“Por cosas como estas no me interesa ser mamá”, escribió la joven sobre las imágenes del videoclip que compartió con sus seguidores en redes sociales.

Su comentario llamó la atención de varios internautas porque, de este modo, destaparía sin filtros su postura frente a la maternidad, dejando en evidencia que, por ahora, no está en sus planes convertirse en madre.

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De igual forma, la frase revelaría el rumbo que tendría la vida de Isa, contrario al de la modelo antioqueña Karina García, que con el bebé que viene en camino, fruto de su relación con el cantante Kris R, se convierte en madre por tercera vez.