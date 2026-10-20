¿Va a comprar un vehículo usado? Así son los seis consejos para evitar dolores de cabeza

El mercado automotor en Colombia no solamente ha destacado durante el 2026 por sus buenos números en la matriculación de unidades nuevas, sino también en el traspaso de autos usados.

¿Piensas en comprar vehículo usado? Esta es la forma de conocer el historial del carro para evitar algún inconveniente

Según las más recientes cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), hasta el mes de septiembre se ha hecho la venta de 778.729 vehículos de segunda mano en el país, siendo el más vendido el Chevrolet Spark del año 2012 con 2.808 unidades comercializadas.

Para muchos usuarios, comprar un carro usado trae consigo múltiples ventajas, en las que se aprovechan las oportunidades económicas y de rendimiento financiero. No obstante, existen ocasiones en donde ahorrar puede terminar siendo un dolor de cabeza.

Entidades comparten una serie de medidas para los ciudadanos con el objetivo de cuidar cada detalle para evitar sorpresas legales, técnicas o económicas.

Los consejos antes de comprar un vehículo usado

De acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios (VUS), existen varios consejos que los usuarios pueden aplicar para evitar inconvenientes al momento de comprar un carro usado:

Antes de comprar un carro de segunda mano, los usuarios deben revisar aspectos legales y técnicos para evitar inconvenientes después del traspaso. Foto: Getty Images