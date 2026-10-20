¿Va a comprar un vehículo usado? Así son los seis consejos para evitar dolores de cabeza

El mercado automotor en Colombia no solamente ha destacado durante el 2026 por sus buenos números en la matriculación de unidades nuevas, sino también en el traspaso de autos usados.
Según las más recientes cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), hasta el mes de septiembre se ha hecho la venta de 778.729 vehículos de segunda mano en el país, siendo el más vendido el Chevrolet Spark del año 2012 con 2.808 unidades comercializadas.
Para muchos usuarios, comprar un carro usado trae consigo múltiples ventajas, en las que se aprovechan las oportunidades económicas y de rendimiento financiero. No obstante, existen ocasiones en donde ahorrar puede terminar siendo un dolor de cabeza.
Entidades comparten una serie de medidas para los ciudadanos con el objetivo de cuidar cada detalle para evitar sorpresas legales, técnicas o económicas.
Los consejos antes de comprar un vehículo usado
De acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios (VUS), existen varios consejos que los usuarios pueden aplicar para evitar inconvenientes al momento de comprar un carro usado:
- Solicitar el certificado de libertad y tradición: Por medio de este documento se puede verificar quién es la persona que es propietaria actual del vehículo o cuántos dueños ha tenido previamente. También permite conocer si el carro cuenta con limitaciones, embargos o procesos legales.
- Pedir el certificado de revisión técnica ante la DIJIN: A través de este documento se garantiza que el carro no cuenta con requerimientos por parte de las autoridades judiciales y que sus sistemas de identificación, como placas y números de motor y chasis, son originales.
- Confirmar que el vehículo está al día en el pago de impuestos: Para llevar a cabo el traspaso, tiene que estar al día los últimos cinco años del carro.
- Revisar si el carro cuenta con multas pendientes: Ni el comprador ni el vendedor deben tener alguna deuda por infracciones de tránsito cuando se está haciendo la venta del vehículo. En caso de que existan comparendos en estado de “RESOLUCIÓN”, deberán pagarse o estar sujetos a un acuerdo de pago antes de poder adelantar el trámite de traspaso.
- Consultar los antecedentes si el vehículo es de servicio público: Si se hace la venta de un carro de servicio público, lo ideal es consultar el estado de cuenta ante la empresa a la que esté vinculado y solicitar ante la Secretaría Distrital de Movilidad el Certificado de Investigaciones al Transporte Público.
- Revisar en el RUNT antes de firmar: Tanto el comprador como el vendedor tienen que estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Para ello, se debe ingresar a la página web de la entidad para verificar el estado actual.