Llevar el carro al taller está más caro en Colombia, pero estos repuestos y llantas bajaron de precio

Un informe elaborado por Asopartes y el Centro Virtual de Negocios (CVN) con base en cifras del DANE, detalló que los servicios de taller y reparación de automóviles en Colombia registraron un incremento anual del 10,49 % en septiembre de 2026.

Esta cifra resulta relevante para el bolsillo de los conductores, ya que se compara con el mismo mes en 2025 y se traduce en un encarecimiento en este tipo de servicios, superando en 4,20 puntos porcentuales la inflación general del país (6,29 %).

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De acuerdo con el informe, este aumento en los costos para los colombianos se debe a la creciente tecnificación de los carros modernos, la necesidad de mano de obra más especializada y el alza en los costos operativos de los talleres.

Primer plano del mecánico de automóviles manual que reposta combustible y vierte aceite, llena el aceite en el motor, el mantenimiento y el rendimiento en el taller de reparación de automóviles. Foto: Getty Images

Sin embargo, el reporte también incluyó un reporte favorable para el bolsillo de los colombianos: varias categorías de repuestos registraron una caída de precios.

La balanza del taller: ¿Qué subió y qué bajó de precio?

El informe evidencia un contraste entre la mano de obra y los repuestos. Mientras los trabajos de latonería, cambio de aceite y mantenimiento general se encarecieron, comprar llantas hoy resulta más económico que hace un año.

Estos fueron los cambios en los precios de los servicios y los repuestos automotrices en Colombia:

Servicio / Repuesto Variación anual (septiembre 2026) Tendencia para el bolsillo Mantenimiento y reparación +10,49 % Sube considerablemente Latonería y pintura +5,38 % Sube Compra y cambio de aceite +4,94 % Sube Productos de limpieza y conservación +2,39 % Sube ligeramente Aditivos, valvulinas y refrigerantes +1,58 % Sube ligeramente Otras piezas de repuesto —0,40 % Baja de precio Llantas, neumáticos y rines —3,24 % Baja de precio (Alivio)

Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes, explicó que el mercado enfrenta presiones complejas en los servicios directos y que este cambio en los precios se debe a las nuevas tecnologías que están llegando al país.

“El comportamiento de los precios evidencia que el mantenimiento de los vehículos enfrenta presiones superiores a la inflación nacional. Desde Asopartes consideramos importante analizar factores como la creciente tecnificación de los servicios, la necesidad de talento humano especializado y los costos operativos de los talleres”, señaló Pineda.

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En cuanto al comportamiento mensual (septiembre frente a agosto de 2026), la tendencia mostró ajustes leves: los productos de limpieza cayeron un 0,71 %, las llantas y rines bajaron otro 0,57 %, mientras que la compra de aceite subió un 0,55 % y las reparaciones mecánicas un 0,36 %.

Para quien está presupuestando el cierre de año de su vehículo, la recomendación práctica es aprovechar la baja en el precio de las llantas, rines y componentes físicos si su vehículo los requiere antes de la temporada de viajes.