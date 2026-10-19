Vehículos

Llevar el carro al taller está más caro en Colombia, pero estos repuestos y llantas bajaron de precio

Asopartes reportó la actualidad en cuanto a precios en la industria automotriz colombiana.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

19 de octubre de 2026 a las 5:53 p. m.
Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes, explicó que el mercado enfrenta presiones complejas.
Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes, explicó que el mercado enfrenta presiones complejas. Foto: Getty Images

Un informe elaborado por Asopartes y el Centro Virtual de Negocios (CVN) con base en cifras del DANE, detalló que los servicios de taller y reparación de automóviles en Colombia registraron un incremento anual del 10,49 % en septiembre de 2026.

Esta cifra resulta relevante para el bolsillo de los conductores, ya que se compara con el mismo mes en 2025 y se traduce en un encarecimiento en este tipo de servicios, superando en 4,20 puntos porcentuales la inflación general del país (6,29 %).

Los modelos eléctricos e híbridos continúan aumentando su participación dentro del mercado de vehículos nuevos en Colombia.
Tipos de vehículos híbridos: cuáles existen y cómo se diferencian

De acuerdo con el informe, este aumento en los costos para los colombianos se debe a la creciente tecnificación de los carros modernos, la necesidad de mano de obra más especializada y el alza en los costos operativos de los talleres.

Mecanico
Primer plano del mecánico de automóviles manual que reposta combustible y vierte aceite, llena el aceite en el motor, el mantenimiento y el rendimiento en el taller de reparación de automóviles. Foto: Getty Images

Sin embargo, el reporte también incluyó un reporte favorable para el bolsillo de los colombianos: varias categorías de repuestos registraron una caída de precios.

La balanza del taller: ¿Qué subió y qué bajó de precio?

El informe evidencia un contraste entre la mano de obra y los repuestos. Mientras los trabajos de latonería, cambio de aceite y mantenimiento general se encarecieron, comprar llantas hoy resulta más económico que hace un año.

Estos fueron los cambios en los precios de los servicios y los repuestos automotrices en Colombia:

Servicio / RepuestoVariación anual (septiembre 2026)Tendencia para el bolsillo
Mantenimiento y reparación+10,49 % Sube considerablemente
Latonería y pintura+5,38 %Sube
Compra y cambio de aceite+4,94 %Sube
Productos de limpieza y conservación+2,39 %Sube ligeramente
Aditivos, valvulinas y refrigerantes+1,58 %Sube ligeramente
Otras piezas de repuesto—0,40 %Baja de precio
Llantas, neumáticos y rines—3,24 %Baja de precio (Alivio)

Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes, explicó que el mercado enfrenta presiones complejas en los servicios directos y que este cambio en los precios se debe a las nuevas tecnologías que están llegando al país.

“El comportamiento de los precios evidencia que el mantenimiento de los vehículos enfrenta presiones superiores a la inflación nacional. Desde Asopartes consideramos importante analizar factores como la creciente tecnificación de los servicios, la necesidad de talento humano especializado y los costos operativos de los talleres”, señaló Pineda.

Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros
¿Qué carros usados casi no van al taller? Los 5 modelos que los mecánicos ven menos por fallas

En cuanto al comportamiento mensual (septiembre frente a agosto de 2026), la tendencia mostró ajustes leves: los productos de limpieza cayeron un 0,71 %, las llantas y rines bajaron otro 0,57 %, mientras que la compra de aceite subió un 0,55 % y las reparaciones mecánicas un 0,36 %.

Para quien está presupuestando el cierre de año de su vehículo, la recomendación práctica es aprovechar la baja en el precio de las llantas, rines y componentes físicos si su vehículo los requiere antes de la temporada de viajes.