El legado también se construye desde el liderazgo femenino

Durante muchos años, cuando pensaba en el mundo automotor, pensaba en motores, vehículos, talleres, carreras y hombres.

Hoy lo veo diferente.

Después de más de una década construyendo mi propio camino en el sector automotriz, entendí que esta industria también tiene rostro de mujer. Y no hablo solamente de mujeres que acompañan o apoyan. Hablo de mujeres que lideran, toman decisiones, generan empleo, mueven negocios y están escribiendo la historia de esta industria.

Mi propia historia comenzó cuando decidí dejar una carrera estable en el sector financiero para entrar al mundo de los talleres automotrices. Llegué a un negocio que necesitaba estructura y organización, y asumí el reto de construir procesos, fortalecer las finanzas, organizar equipos y darle una visión empresarial a un sector que conocía principalmente desde la experiencia de mi esposo.

Con los años descubrí que mi lugar no era solamente detrás de un escritorio. También estaba en el liderazgo.

Y por eso hoy me emociona apoyar El Garaje de las Historias, una iniciativa liderada por Andrea Martínez, creadora de contenido digital colombiana especializada en el mundo automotriz, el estilo de vida y las historias de motores que busca rescatar las historias, experiencias y personas que han construido el automovilismo colombiano. Su primera edición, La Ruta del Legado, estará dedicada al rally colombiano y será un espacio para conversar sobre quienes han hecho parte de esa historia.

Más que motores: el liderazgo que transforma empresas

Pero esta historia tiene algo que para mí resulta especialmente significativo: las mujeres también estamos construyendo ese legado.

Un ejemplo de ello es María Fernanda López, gerente de Audi, una mujer líder que hoy ocupa una posición desde la cual continúa demostrando que el liderazgo femenino tiene un lugar propio en esta industria.

También está Mayerli Ortega Guevara, gerente comercial de Seminuevos en Autonissa Bogotá, quien cuenta con 24 años de trayectoria en el sector automotriz y 17 años liderando equipos y operaciones en reconocidos concesionarios del país. Hoy tiene bajo su liderazgo el negocio de vehículos premium y seminuevos.

Son historias diferentes, pero tienen algo en común: decidieron hacer carrera en una industria que durante mucho tiempo fue percibida como territorio masculino.

Y eso importa.

Porque cuando una mujer llega a una posición de liderazgo, no solamente ocupa un cargo. También cambia la imagen de lo que una niña, una joven o una mujer que está empezando puede imaginar para su propio futuro.

Yo lo he vivido.

Sé lo que significa entrar a un espacio donde muchas veces tienes que demostrar dos veces que sabes lo que estás haciendo. Sé lo que significa tomar decisiones, liderar equipos, hablar de números, negociar, equivocarse, volver a intentarlo y construir credibilidad día tras día.

Por eso creo profundamente en iniciativas como El Garaje de las Historias.

Porque el legado no está únicamente en los trofeos, los vehículos, los campeonatos o las fotografías. También está en las personas que hicieron posible cada etapa de esta industria. En quienes estuvieron detrás de un volante, de un taller, de un concesionario, de una empresa o de un equipo.

Y ahora también está en las mujeres que estamos abriendo nuevos capítulos.

Andrea Martínez está creando un espacio para recuperar esas historias. Audi Los Coches se suma como aliado y como escenario de esta primera edición.

Y mujeres como María Fernanda, Mayerli y muchas otras estamos demostrando que la historia del sector automotor colombiano no solamente merece ser recordada: también merece ser contada desde nuevas voces.

Yo quiero ser una de esas voces.

No porque crea que ya lo he conseguido todo, sino porque sé que todavía estamos construyendo.

Porque después de tantos años en esta industria, tengo una certeza:

El legado no se recibe terminado. El legado se construye.

Y las mujeres que hoy estamos liderando también estamos dejando nuestra huella para que las que vienen detrás encuentren una carretera un poco más amplia para avanzar.

Ese también es nuestro legado.

Tatiana Ramírez Charry, gerente de Mecánica Automotriz Especializada