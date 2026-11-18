Cuando un ingeniero calcula una estructura, trabaja con dos datos: la carga que el edificio soporta hoy y la que deberá soportar cuando tenga todos los pisos proyectados. Por eso dimensiona las columnas de la planta baja para el piso doce, aunque el piso doce todavía sea un plano.

¿Qué queda instalado cuando la presión pasa?

Las empresas también tienen esas dos cifras. La primera es el resultado: ingresos, contratos, colaboradores, ciudades. La segunda es la condición en la que queda la organización para producir los siguientes. En más de veinte años dirigiendo empresas he comprobado que la segunda es la que decide el futuro.

Mientras una empresa produce sus resultados, también va creando las condiciones en las que tendrá que producir los siguientes. Cada resultado deja una condición. Puede dejar más capacidad o más desgaste, más confianza o más cautela. También puede dejar criterio repartido entre muchas personas, o una operación que aún depende de pocas manos para avanzar. Dos compañías pueden cerrar el año con la misma cifra y empezar el siguiente con capacidades muy distintas. Esa diferencia queda fuera del estado de resultados y es la que define lo que vendrá.

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Lo que está en juego son tres bases. La primera es la propia empresa: su conocimiento, sus procesos y su capacidad de aprender y corregir. La segunda son las personas: su energía, su salud, su criterio, su disposición a advertir un riesgo a tiempo, tomar decisiones y aportar al propósito común. La tercera es la sociedad sobre la que opera: proveedores, comunidades, mercados y entorno. Las tres pueden terminar un período más fuertes de lo que lo comenzaron. Las tres pueden también financiar en silencio el resultado del trimestre. El resultado siempre queda registrado; lo que costó producirlo rara vez aparece en el informe.

Por eso hay una pregunta que me gusta llevar a cualquier comité directivo, sobre una meta cumplida o una decisión por tomar: ¿la forma en que estamos obteniendo este resultado fortalece o debilita nuestra capacidad para volver a obtenerlo?

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Esa pregunta deja espacio a la exigencia. Toda empresa atraviesa temporadas de esfuerzo extraordinario: un lanzamiento, una crisis, una oportunidad que pasa una sola vez. Bien llevadas, fortalecen. Un equipo que resuelve unido una dificultad sale con más confianza y más criterio de los que tenía antes. La clave está en que el esfuerzo tenga fecha de cierre y tiempo para recuperarse. Cuando la excepción se vuelve la base para planear lo siguiente, la presión pasa a ser el diseño del sistema y consume capacidad sin reponerla. Ante un esfuerzo que se prolonga, todo líder debería poder responder algo muy sencillo: ¿cuándo termina, y lo sabe el equipo o solo lo sé yo?

Buena parte de la capacidad depende de cómo se ejerce el liderazgo. Un líder que responde todo consigue velocidad en el corto plazo. Con el tiempo, cada decisión espera turno en su agenda, y la organización crece hasta donde alcanzan sus horas.

El costo invisible de operar por partes

Un líder que desarrolla criterio en otros amplía ese límite. Entrega una decisión real a alguien que la toma por primera vez, ya sea un cliente, un presupuesto o una operación. Lo acompaña mientras decide y revisa con él qué funcionó. La primera vez puede tomar más tiempo; las siguientes serán cada vez más ágiles. Cada decisión, además, educa. Enseña lo que se decide y, sobre todo, la manera en que se ejecuta. Una decisión llevada a la práctica de modo que el equipo gane confianza deja a la organización mejor preparada para decidir la próxima vez. Ese aprendizaje es el material con el que se construye el siguiente piso.

Esa capacidad es la que hace posible abrir mercados, porque cada operación nueva empieza con una persona preparada para dirigirla. Una empresa puede multiplicar su tamaño cuando en cada ciudad y en cada negocio hay alguien formado para asumir la operación y para formar, a su vez, a quien viene detrás. Así, los contratos, la tecnología y el capital llegan a una estructura que ya tiene quién los gestione.

Por eso la sucesión pertenece a la misma conversación que el plan comercial y el presupuesto de inversión. Supongamos que la estrategia prevé que en tres años la empresa operará en dos regiones nuevas con un servicio adicional. Ese mismo documento puede definir quiénes van a dirigirlas y qué deben aprender desde hoy. Planificada de esta manera, la formación tiene fecha, responsable e indicador, como cualquier otra inversión.

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Y si se planifica como inversión, puede rendir cuentas como inversión. Al cerrar un año, un proyecto o una gestión, el informe puede mostrar junto al tamaño la condición que ese año dejó. Cuántas personas toman hoy decisiones que hace un año subían al comité. Cuántos cargos críticos tienen relevo. Cuánto conocimiento de la operación está escrito, compartido y en uso. Con qué nivel de energía llega el equipo al nuevo año. Hay además una señal muy reveladora: si la gente sigue advirtiendo riesgos a tiempo, es porque comprobó que lo que dijo antes produjo consecuencias. Una organización que escucha deja rastro de lo que escuchó.

El tamaño describe el año que cerró. La condición que ese año dejó anticipa el siguiente.

El piso doce empieza a construirse en la planta baja. Liderar es asegurarse de que cada resultado deje la estructura lista para levantarlo.

Ana Rocio Sabogal H., presidenta Grupo Altum