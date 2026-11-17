Durante más de 30 años de trayectoria profesional he aprendido que uno de los mayores desafíos de la educación no es solo preparar a los jóvenes para ejercer una profesión, sino ayudarlos a descubrir quiénes son, qué los moviliza y cómo pueden contribuir a transformar su entorno.

En uno de los programas de orientación vocacional y construcción de proyectos de vida que lidero desde Path & People Solutions, tuve la oportunidad de conocer a Ana María Osuna, una estudiante que decidió dirigir su mirada hacia una realidad que no debería ser indiferente para nadie: las restricciones que enfrentan las mujeres y niñas en Afganistán.

Hoy quiero compartir su reflexión porque considero que cuando un joven desarrolla una voz propia, argumenta sus ideas y se atreve a cuestionar las injusticias, la educación empieza a trascender las aulas. Los invito a leer a Ana María, una voz de las nuevas generaciones que merece ser escuchada.

“Hay decisiones que tomamos todos los días sin detenernos a pensar en la libertad que representan. Elegir qué ropa usar, qué estudiar, a dónde ir, con quién reunirnos o qué queremos hacer con nuestro futuro parecen cosas tan normales que pocas veces nos preguntamos qué pasaría si alguien nos quitara ese derecho.

Pero no todas las mujeres tenemos la posibilidad de decidir.

Mientras muchas jóvenes pensamos en qué carrera estudiar, qué universidad escoger o cuáles son nuestros sueños, en Afganistán millones de niñas y mujeres enfrentan restricciones que les impiden construir libremente su futuro.

Y entonces surge una pregunta: ¿cómo sería nuestra vida si alguien más tuviera el poder de decidir quiénes podemos ser?

Desde que los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021, las mujeres afganas han sufrido una pérdida progresiva de derechos fundamentales. La educación, el trabajo, la libertad de movimiento y la participación en la vida pública se han visto profundamente afectados.

Una de las situaciones más dolorosas es la educación. Las niñas tienen prohibido continuar la escolarización formal más allá de sexto grado y las mujeres tampoco pueden acceder a las universidades. Según Unicef, más de 2,6 millones de niñas habían quedado privadas de educación secundaria desde el regreso de los talibanes al poder, de acuerdo con su informe de agosto de este año.

Me cuesta imaginar lo que significa tener sueños, capacidades y ganas de aprender, pero que el lugar donde naciste determine hasta dónde puedes llegar.

¿Qué sucede con una niña que quiere ser médica? ¿Con aquella que sueña con enseñar, investigar o construir una vida diferente? ¿Por qué su futuro debe detenerse cuando apenas está comenzando?

Las restricciones no terminan en los salones de clase. Muchas mujeres han perdido la posibilidad de ejercer sus profesiones y participar libremente en la sociedad. También enfrentan limitaciones para desplazarse, acceder a determinados espacios públicos y expresarse.

La normativa impuesta por los talibanes ha restringido incluso aspectos de la presencia y la voz de las mujeres en espacios públicos.

Es difícil comprender que actividades tan cotidianas como salir, estudiar, trabajar o expresar una opinión puedan convertirse en motivos de vigilancia y sanción.

Pero hay algo todavía más preocupante: la violencia y las barreras para obtener justicia.

Durante este año se conoció una nueva normativa penal talibán que establece una pena de apenas 15 días de prisión para determinados casos de violencias ejercidas por un esposo contra su esposa, cuando se producen lesiones como fracturas, heridas o hematomas.

¿Cómo puede una sociedad garantizar la dignidad de las mujeres cuando las normas permiten semejante desigualdad en su protección?

La situación se agrava cuando hablamos de las relaciones familiares. La misma normativa contempla penas de prisión para mujeres que, bajo determinadas condiciones, permanezcan en casa de sus familiares sin autorización de su esposo y desobedezcan una orden judicial de regresar.

Para muchas personas, la familia representa un refugio. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando incluso buscar apoyo puede convertirse en un riesgo?

Otra realidad profundamente preocupante es la del matrimonio infantil. En mayo de este año se publicó el Decreto 18, relacionado con la separación matrimonial. Naciones Unidas advirtió que sus disposiciones pueden favorecer el matrimonio infantil y que contemplan la posibilidad de interpretar el silencio de una niña al alcanzar la pubertad como consentimiento a un matrimonio.

Pensar que el silencio de una niña pueda interpretarse como aceptación resulta estremecedor. Nadie debería asumir que una persona está de acuerdo simplemente porque tiene miedo, porque no conoce sus derechos o porque no puede expresar lo que siente.

Una niña debería tener la posibilidad de crecer, estudiar, equivocarse, descubrir sus talentos y construir sus propios sueños. No debería verse obligada a asumir decisiones que comprometen su vida antes de tener la libertad de elegir.

Frente a todo esto, muchas veces me pregunto por qué situaciones tan graves pueden terminar convirtiéndose en una noticia más.

Nos acostumbramos a leer cifras, decretos y titulares, pero detrás de cada restricción hay una persona con una historia, una familia, habilidades y aspiraciones. Hay niñas que quieren aprender y mujeres que desean trabajar, cuidar de sus seres queridos y participar en la sociedad.

No podemos olvidar que estamos hablando de personas que tienen los mismos derechos y la misma dignidad que nosotras.

Tal vez desde Colombia no podamos cambiar directamente las decisiones de quienes gobiernan Afganistán, pero sí podemos informarnos, hablar del tema, rechazar la normalización de estas injusticias y apoyar a quienes defienden los derechos humanos.

Como joven, creo que nuestra generación tiene una responsabilidad: no acostumbrarse a la indiferencia. No deberíamos esperar a perder nuestras libertades para comprender su verdadero valor.

Ser mujer no debería determinar cuánto podemos estudiar, qué podemos decir, a dónde podemos ir o qué sueños tenemos derecho a perseguir.

Ninguna niña debería crecer creyendo que nació para obedecer y guardar silencio. Y ninguna mujer debería tener que pedir permiso para construir su propio futuro”.

Martha Rojas, CEO de Path & People Solutions