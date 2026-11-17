Todos los domingos el celular me muestra un reporte del tiempo que pasé en cada aplicación durante la semana. Miro las cifras y me pregunto: ¿en qué se me fueron tantas horas?

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El diagnóstico que nadie espera recibir

Sé que una parte de ese tiempo corresponde a mi trabajo. Uso las redes para aprender, conversar y compartir contenido, pero también hay momentos en los que entro por unos minutos y salgo mucho después, sin recordar muy bien qué vi. Entonces me hago otras preguntas: ¿Aprendí algo?, ¿terminé inspirada?, ¿me quedé comparándome con alguien o sintiendo que debería estar haciendo más?

Me resulta curioso pensar en esto porque parte de mi trabajo consiste en ayudar a otras personas a compartir sus conocimientos en LinkedIn y fortalecer su posicionamiento profesional. Creo en el valor de hacerlo. Precisamente por eso me parece necesario hablar de lo que sucede al otro lado de la pantalla, cuando somos quienes consumimos el contenido.

En redes encontramos consejos sobre alimentación, ejercicio y cuidado personal. Nos hablan de generar conciencia de lo que comemos y cómo cuidamos nuestro cuerpo, pero pocas veces nos detenemos a pensar en nuestra dieta intelectual: todo aquello que leemos, vemos y escuchamos cada vez que abrimos una aplicación.

No todo el contenido que consumimos nos deja en el mismo lugar. Hay publicaciones que nos enseñan algo, nos acompañan o nos muestran una perspectiva distinta. Otras nos llevan a comparar nuestra vida, nuestro cuerpo o nuestra carrera con fragmentos escogidos de la vida de alguien más. A veces esa comparación nos impulsa; otras, nos hace sentir que no estamos haciendo lo suficiente.

También influye en decisiones más concretas. Al mirar mis compras del último año, me doy cuenta de que varias comenzaron con un anuncio en Instagram y no siempre necesitaba eso que terminé comprando. Simplemente apareció tantas veces, o en el momento preciso, que acabé prestándole atención con un sentimiento de necesidad que no tenía antes de desbloquear el celular.

Por eso creo que vale la pena mirar el reporte del celular sin culpa, pero con curiosidad. El número de horas cuenta cómo estamos usando nuestro tiempo, las cuentas que seguimos, las conversaciones a las que dedicamos tiempo y la forma en que nos sentimos después. Podemos elegir mejor a quién escuchar, buscar fuentes más completas y silenciar aquello que, una y otra vez, no nos aporta.

Esta reflexión también aplica a LinkedIn. Hoy se repite mucho que debemos publicar para posicionarnos como referentes, y es cierto que compartir lo que sabemos puede abrir conversaciones y oportunidades, pero entre tantas opiniones compitiendo por visibilidad, aparece la presión de publicar rápido, opinar sobre cualquier tema o repetir una idea porque tuvo buena acogida en otra cuenta.

¿Qué tipo de autoridad queremos construir?

Para mí, compartir conocimiento implica hablar desde la experiencia, estudiar aquello que todavía no dominamos y revisar los datos antes de presentarlos como hechos. Incluso compartir lo que vamos aprendiendo en un proceso determinado también implica reconocer que algunos temas tienen matices, aunque una afirmación controversial pueda atraer más atención. Un caso real, analizado con cuidado y respetando la privacidad de quien lo vivió, puede ayudar mucho más a otra persona que una frase diseñada solo para conseguir reacciones.

Por eso, antes de pensar en la próxima publicación, quizá convenga detenernos en dos preguntas: ¿Qué estoy dejando entrar en mi mente y qué estoy aportando a la conversación? ¿Me aporta en mi posicionamiento profesional?

Nuestra voz profesional se construye con lo que vivimos y aprendemos, pero también con aquello a lo que decidimos prestar atención y cómo consumimos esa información.

Ana María Díazgranados, mentora de empleabilidad y marca personal