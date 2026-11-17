En los últimos años, la conversación sobre las mujeres en posiciones de liderazgo ha estado concentrada en una pregunta necesaria, pero insuficiente: ¿cómo lograr que más mujeres lleguen a los espacios de decisión? Hoy creo que debemos dar un paso más y preguntarnos qué ocurre cuando llegan, es decir, ¿qué cambia en las organizaciones, en las decisiones que toman y en la manera en que enfrentan los desafíos?

Lo que un líder decide proteger también define su éxito

La respuesta importa porque la diversidad no debería entenderse únicamente como una cuestión de representación, sino también como una fuente de valor para las empresas. De hecho, la firma Deloitte encontró que las mujeres ocupaban el 23,3 por ciento de los puestos en juntas directivas a nivel global en 2023, una cifra que evidencia que su participación en los espacios de decisión todavía está lejos de la paridad. Esta realidad plantea algo que las organizaciones no deberían ignorar y es que cuando diferentes perspectivas llegan a la mesa, cambian las posibilidades de tomar mejores decisiones.

No se trata solamente de resultados financieros, la diversidad también parece estar vinculada con la capacidad de innovar. Un estudio global de BCG concluyó que las organizaciones con equipos de liderazgo más diversos generan 19 por ciento más ingresos provenientes de productos y servicios innovadores. Esto resulta especialmente relevante en un momento en el que innovar no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías, sino en comprender mejor los problemas cada vez más complejos y encontrar respuestas diferentes.

Quizás ahí está una de las principales contribuciones que puede hacer el liderazgo femenino, que es ampliar la conversación. Durante décadas, muchas organizaciones asociaron el liderazgo con tener todas las respuestas, tomar decisiones rápidamente y proyectar autoridad incluso en escenarios de incertidumbre. Hoy, buena parte de los problemas que enfrentamos no pueden resolverse desde una sola perspectiva, requieren escuchar, incorporar experiencias distintas, construir consensos y entender las consecuencias de una decisión más allá del corto plazo.

Estas capacidades no son exclusivamente femeninas; pero cuando, durante años, determinados espacios fueron construidos con una participación limitada de mujeres, incorporar sus perspectivas necesariamente amplía el rango de experiencias desde las cuales una organización interpreta el mundo.

Aquí, la evidencia financiera vuelve a aparecer con un estudio global de EY y el Peterson Institute, que analizó cerca de 22.000 empresas y encontró que una mayor representación femenina en posiciones de liderazgo está asociada con mejores resultados financieros, con impactos que podrían llegar a representar hasta seis puntos porcentuales adicionales en el margen neto.

Estos datos deberían ayudarnos a cambiar el enfoque de la conversación, pues la inclusión no es únicamente una meta que se cumple cuando aumenta un porcentaje en una junta directiva: es una oportunidad para mejorar la calidad de las decisiones que toma una organización.

En la actualidad se mantiene una expectativa que muchas mujeres conocemos bien, esta es la de llegar a posiciones de liderazgo y demostrar que podemos desempeñarnos exactamente como quienes ocuparon esos espacios antes que nosotras. Creo que esa no debería ser la meta.

Las mujeres no llegaron a los espacios de decisión para imitar modelos de liderazgo construidos en contextos diferentes, llegaron para cuestionarlos, ampliarlos y, cuando sea necesario, transformarlos. Eso significa reivindicar la escucha como una herramienta de liderazgo, no como una muestra de indecisión; significa entender que construir consensos no necesariamente retrasa una decisión, en muchos casos, la hace más sólida; significa valorar la colaboración no como una alternativa a la autoridad, sino como una manera distinta de ejercerla; y también significa incorporar una visión de largo plazo.

Las empresas hoy deben responder simultáneamente a desafíos económicos, tecnológicos, ambientales y sociales. No basta con resolver el problema inmediato, debemos pensar en cómo nuestras decisiones afectan a los equipos, las comunidades, los mercados y las generaciones que vienen. Por eso, hablar de liderazgo femenino no debería reducirse a cuántas mujeres ocupan una posición, la pregunta verdaderamente es qué hacemos con esa oportunidad cuando llegamos.

Porque la diversidad no tiene valor únicamente cuando está representada en una fotografía de una junta directiva, sino cuando modifica una conversación, cuestiona una decisión, encuentra una oportunidad que no habíamos visto o ayuda a una organización a innovar de una manera distinta.

En este sentido, el liderazgo del futuro necesitará precisamente eso: menos uniformidad y más capacidad para integrar perspectivas diferentes. Las mujeres no necesitamos demostrar que podemos liderar como siempre se ha hecho, necesitamos demostrar que las organizaciones pueden ser mejores cuando el liderazgo deja de parecerse a una sola persona.

Marcela Velásquez directora general de Tetra Pak para la región Andina