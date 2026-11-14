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Entrevista

“El éxito también consiste en aprender a disfrutar el camino”: Efrén Martínez Ortiz

Efrén Martínez, experto en desarrollo humano, sentido de vida y liderazgo, será uno de los principales speakers de la última sesión de 2026 del Círculo de Mujeres Semana Dinero, que se realizará el próximo viernes 20 de noviembre.

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Yenny Rodríguez Barajas

Yenny Rodríguez Barajas

14 de noviembre de 2026 a las 9:10 a. m.
"Hay que diferenciar el deber ser del debeísmo. Este último reúne los mandatos de la familia y la sociedad sobre lo que supuestamente es correcto, exitoso o adecuado, aunque no conecte con nosotros", Efrén Martínez Ortiz, doctor en Psicología, fundador de Meaning Group.
"Hay que diferenciar el deber ser del debeísmo. Este último reúne los mandatos de la familia y la sociedad sobre lo que supuestamente es correcto, exitoso o adecuado, aunque no conecte con nosotros", Efrén Martínez Ortiz, doctor en Psicología, fundador de Meaning Group. Foto: Efrén Martínez Ortíz, psicólogo A.P.I.

Es uno de los psicólogos más reconocidos de América Latina. Fundador de Meaning Group, autor de cerca de 30 libros y creador de los podcasts Ad Propositum, El rincón de los errores y Colectivo Aquí y Ahora, Efrén Martínez será uno de los principales conferencistas de la última sesión del año del Círculo de Mujeres Semana Dinero. En esta entrevista reflexiona sobre el éxito, la autoexigencia y la importancia de construir una vida que se pueda disfrutar.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué costo tiene perseguir un éxito que no necesariamente responde a lo que se quiere?

EFRÉN MARTÍNEZ (E. M.): Todos necesitamos metas y una mentalidad de logro. El problema aparece cuando nos imponemos objetivos que se convierten en una obligación incumplible o en una medida de nuestro valor. Cuando sentimos que, si no los alcanzamos, no somos suficientes; esa presión afecta la salud física y mental: aparecen la ansiedad, el insomnio y el estrés.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo distinguir entre el propósito propio y las expectativas de otros?

E. M.: Hay que diferenciar el deber ser del debeísmo. Este último reúne los mandatos de la familia y la sociedad sobre lo que supuestamente es correcto, exitoso o adecuado, aunque no conecte con nosotros. El deber ser, en cambio, es mi mejor versión posible, pero la mía, aquella que me inspira a evolucionar. También debemos preguntarnos si corremos hacia lo que amamos o huimos de lo que tememos. Quien huye del fracaso o de sentirse insuficiente nunca sabe realmente hacia dónde va. Quien persigue lo que ama tiene una dirección y puede disfrutar el camino.

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“No podemos llegar a todo todos los días”

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por qué cuesta tanto aceptar que tenemos altibajos y fracasos?

E. M.: Nos vendieron la idea de que la vida y el trabajo son una línea recta ascendente, sin fluctuaciones, cuando en realidad se parecen más a un electrocardiograma. Siempre pasan cosas que no controlamos: cambios en el mercado, transformaciones tecnológicas y situaciones que nos rebasan. Lo normal es que no todo salga bien. El fracaso es parte de la vida y el error, del aprendizaje. Si creemos que no podemos equivocarnos, terminamos frenando la innovación, la creatividad y las oportunidades de avanzar.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué le diría a una mujer que ha alcanzado el éxito, pero siente que perdió el equilibrio y el sentido de lo que hace?

E. M.: Le diría que puede liderar desde su propia identidad, sin tener que replicar modelos masculinos. También le propondría recuperar cuatro fuentes de sentido: los vínculos significativos, dedicando tiempo a los amigos y las personas que ama; las acciones significativas, retomando actividades que disfrutaba y dejó de lado; la gratitud, reconociendo que la salud, la familia y el bienestar no son cosas garantizadas; y el disfrute de lo que tiene. Cuando un líder está conectado con esas fuentes de sentido, transmite esa energía. Y no hay nada más poderoso que un líder que contagie ganas de vivir.