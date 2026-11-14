Es uno de los psicólogos más reconocidos de América Latina. Fundador de Meaning Group, autor de cerca de 30 libros y creador de los podcasts Ad Propositum, El rincón de los errores y Colectivo Aquí y Ahora, Efrén Martínez será uno de los principales conferencistas de la última sesión del año del Círculo de Mujeres Semana Dinero. En esta entrevista reflexiona sobre el éxito, la autoexigencia y la importancia de construir una vida que se pueda disfrutar.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué costo tiene perseguir un éxito que no necesariamente responde a lo que se quiere?

EFRÉN MARTÍNEZ (E. M.): Todos necesitamos metas y una mentalidad de logro. El problema aparece cuando nos imponemos objetivos que se convierten en una obligación incumplible o en una medida de nuestro valor. Cuando sentimos que, si no los alcanzamos, no somos suficientes; esa presión afecta la salud física y mental: aparecen la ansiedad, el insomnio y el estrés.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo distinguir entre el propósito propio y las expectativas de otros?

E. M.: Hay que diferenciar el deber ser del debeísmo. Este último reúne los mandatos de la familia y la sociedad sobre lo que supuestamente es correcto, exitoso o adecuado, aunque no conecte con nosotros. El deber ser, en cambio, es mi mejor versión posible, pero la mía, aquella que me inspira a evolucionar. También debemos preguntarnos si corremos hacia lo que amamos o huimos de lo que tememos. Quien huye del fracaso o de sentirse insuficiente nunca sabe realmente hacia dónde va. Quien persigue lo que ama tiene una dirección y puede disfrutar el camino.

“No podemos llegar a todo todos los días”

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por qué cuesta tanto aceptar que tenemos altibajos y fracasos?

E. M.: Nos vendieron la idea de que la vida y el trabajo son una línea recta ascendente, sin fluctuaciones, cuando en realidad se parecen más a un electrocardiograma. Siempre pasan cosas que no controlamos: cambios en el mercado, transformaciones tecnológicas y situaciones que nos rebasan. Lo normal es que no todo salga bien. El fracaso es parte de la vida y el error, del aprendizaje. Si creemos que no podemos equivocarnos, terminamos frenando la innovación, la creatividad y las oportunidades de avanzar.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué le diría a una mujer que ha alcanzado el éxito, pero siente que perdió el equilibrio y el sentido de lo que hace?

E. M.: Le diría que puede liderar desde su propia identidad, sin tener que replicar modelos masculinos. También le propondría recuperar cuatro fuentes de sentido: los vínculos significativos, dedicando tiempo a los amigos y las personas que ama; las acciones significativas, retomando actividades que disfrutaba y dejó de lado; la gratitud, reconociendo que la salud, la familia y el bienestar no son cosas garantizadas; y el disfrute de lo que tiene. Cuando un líder está conectado con esas fuentes de sentido, transmite esa energía. Y no hay nada más poderoso que un líder que contagie ganas de vivir.