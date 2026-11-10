Luz Stella Murgas: un nuevo liderazgo al frente del empresariado colombiano

La llegada de Luz Stella Murgas a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) representa un momento histórico para el gremio. Desde su fundación, en 1944, la organización había sido presidida exclusivamente por hombres. Ahora, por primera vez, una mujer estará al frente de una de las instituciones empresariales más influyentes del país.

Su nombramiento es el resultado de una trayectoria construida durante más de dos décadas en el sector minero-energético. “La preparación, la rigurosidad y la sensatez son fundamentales para abrir espacios. Más allá de una discusión de género, los aportes para la toma de decisiones se originan en la formación y el criterio”, dijo en una entrevista meses atrás con el Círculo de Mujeres Semana Dinero, comunidad de mujeres C-Level en Colombia, a la que pertenece desde su fundación, en 2023.

“Las mujeres que queremos contribuir al país nos unimos para construir una nación viable, que ofrezca una mejor calidad de vida para todos. Sumar más voces nos permite replicar nuestro propósito común”, añadió Murgas sobre el poder de esta comunidad, que ya suma 400 mujeres en sus tres años de existencia.

Sobre su participación en el Círculo, Murgas destaca el valor de conectar con mujeres líderes de distintos sectores. “La articulación con Semana me ha aportado valor en el ejercicio de mi liderazgo. Me interesa intercambiar conocimientos y buenas prácticas con otras líderes, y encontrar en esos espacios una oportunidad para motivar a más mujeres a crecer profesionalmente y a participar en las mesas de decisión”.

Luz Stella Murgas trabaja con energía para luchar contra la pobreza

Nacida en Valledupar, Murgas es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de la misma institución. Su recorrido profesional incluye el paso por Deloitte y ocho años en Ecopetrol. Posteriormente, llegó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

En 2021 asumió la presidencia de Naturgas. Desde allí lideró una conversación que buscó ampliar la mirada sobre el gas natural: además de su importancia para la seguridad energética, puso sobre la mesa su relación con la reducción de la pobreza, la salud pública y el desarrollo de las regiones. Una de sus apuestas fue impulsar el Índice Multidimensional de Pobreza Energética, herramienta para medir las condiciones de acceso a la energía en los territorios.

Su trabajo también trascendió fronteras. Desde mayo de 2025 integra el Comité Ejecutivo de la Unión Internacional del Gas (IGU) y es su coordinadora para América Latina y el Caribe. En ese escenario, en el que encontró una participación femenina todavía reducida, apostó por el rigor y la preparación para ganar espacio e incidir en las conversaciones de la industria.

Colombia decide su energía: un consenso nacional

Ahora, al frente de la Andi, su responsabilidad se amplía. Ya no se trata de representar a una industria específica, sino de articular las voces de empresas y sectores con realidades y necesidades distintas. Entre los desafíos que tendrá que asumir están fortalecer la competitividad, promover la inversión, impulsar la productividad y contribuir a la generación de empleo formal.

También deberá propiciar espacios de diálogo entre el sector público y el privado, en un momento en que las discusiones sobre el crecimiento económico, la confianza para invertir y el desarrollo sostenible ocupan un lugar central en la agenda nacional.

Murgas ha defendido en sus columnas de opinión la necesidad de construir consensos a partir de información, argumentos y evidencias. Esa disposición al diálogo, sumada a su experiencia técnica y gremial, será una de las herramientas para asumir una tarea que exige comprender la diversidad del empresariado colombiano.