Nazly Riveros: “Una consultora de estrategia es una psicóloga de líderes”

Su historia se ha construido entre la seguridad, la tecnología, los negocios y ahora el sector fintech, con la estrategia como hilo conductor. Abogada de formación, cuenta con dos maestrías, una en Seguridad y Defensa Nacional y otra en Ciberseguridad y Ciberdefensa. “Los datos pueden ser más valiosos que el petróleo o el oro. Entenderlos, protegerlos y saber usarlos es más estratégico que nunca. Necesitamos más mujeres liderando estas conversaciones”, dice.

La versatilidad como activo estratégico del liderazgo

Con 15 años en posiciones directivas en áreas comerciales y estratégicas en compañías nacionales y multinacionales, ha consolidado en paralelo su faceta como consultora. Asegura sobre ese rol que “entre más alto es el cargo, mayor es la soledad o la sensación de que no se puede fallar. Los líderes necesitan con quién reflexionar sobre los retos y las decisiones que impulsan una organización”.

Hoy lidera la estrategia y el crecimiento de Tumipay, una de las fintech con mayor proyección de Latinoamérica, según Colombia Fintech. Llegó como consultora y actualmente impulsa su expansión y consolidación en México, Perú, Centroamérica y otros mercados de la región.

La fatiga estratégica de Colombia: un país reaccionando a todo y anticipándose a nada

De raíces fusagasugueñas, asegura que los pilares de su liderazgo están en la fe en Dios y valores como la disciplina, el criterio y la convicción. Entre sus proyectos está aportar al país, abriendo camino a niñas con pocas oportunidades y dignificando la labor de los soldados. “Mi meta es ayudar y servir a mi país, desde el rol en el que pueda hacerlo”.