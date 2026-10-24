Tres mujeres inspiradoras protagonizaron una nueva sesión del Círculo de Mujeres Semana Dinero. La primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, acudió a esta cita, en la que destacó su compromiso con el desarrollo social de Colombia y el empoderamiento de las mujeres: “No dejen que los sueños se desvanezcan, crean en su fuerza, que no les dé miedo ser valientes y protagonizar los espacios donde las pone la vida”, dijo durante una conversación especial con Sandra Suárez, fundadora de esta comunidad.

La psiquiatra, autora y conferencista española Marian Rojas Estapé estuvo durante la segunda parte del encuentro para dictar su conferencia ‘Recupera tu mente, reconquista tu vida’. Ante cerca de 150 directivas del sector corporativo y empresarial, la española puso el foco en una tensión que atraviesa la vida profesional y personal: la exigencia de poder con todo y el costo emocional de no permitirse parar. Cómo reconocer las razones del agotamiento y aprender a priorizar sin sentir culpa fueron las reflexiones a las que invitó a las asistentes.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo recuperar la mente para reconquistar la vida?

MARIAN ROJAS ESTAPÉ: Vivimos una crisis de atención. Las prisas, el estrés y el mundo digital dificultan nuestra capacidad de profundizar, comprender y gestionar los impulsos. Necesitamos observarnos, identificar qué nos satura y frenar, así como reparar el sueño, pues el descanso influye en la inteligencia emocional. Además, hacer deporte y encontrar momentos de pausa para la contemplación, la respiración consciente o la meditación.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por qué tantas mujeres sienten que nunca es suficiente?

M.R.: Una de las emociones más poderosas en la mujer del siglo XXI es la culpa. Estamos en casa pensando en el trabajo, en el trabajo pensando en los hijos y, cuando nos dedicamos tiempo, sentimos que descuidamos a alguien. No podemos llegar a todo todos los días. No se trata de renunciar con culpa, sino de elegir con libertad. Debemos aprender a priorizar y aceptar que no podemos estar en todo al mismo tiempo.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué precio pagamos por vivir permanentemente en estado de alerta?

M.R.: Sentimos amenaza ante un peligro físico, pero también nos preocupa que nos quieran, perder el trabajo o no tener estabilidad económica. Esa alerta sostenida puede generar agotamiento mental, afectar el sistema inmunitario y producir síntomas físicos. Durante su conferencia ‘Recupera tu mente, reconquista tu vida’, la psiquiatra invitó a cuestionar la autoexigencia, escuchar las señales del cuerpo y elegir lo verdaderamente importante para soltar. M.R.: Una de las emociones más poderosas en la mujer del siglo XXI es la culpa. Estamos en casa pensando en el trabajo, en el trabajo pensando en los hijos y, cuando nos dedicamos tiempo, sentimos que descuidamos a alguien. No podemos llegar a todo todos los días. No se trata de renunciar con culpa, sino de elegir con libertad. Debemos aprender a priorizar y aceptar que no podemos Cuando el cuerpo nos avisa que algo no va bien, quizá necesitamos frenar o aprender a renunciar.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo podemos reconocer cuando la búsqueda del éxito responde a una necesidad de aprobación?

M.R.: La clave está en comprender qué nos mueve: elegir desde la libertad es distinto que actuar desde una herida. Ser sinceros con nosotros mismos nos ayuda a entender nuestras decisiones y superar aquello que nos bloquea.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuál es el primer paso para recuperar la paz?

M.R.: Reconocer que vivimos demasiado acelerados y que quizá nos hemos engañado pensando que podíamos con todo. Recuperar la paz exige aprender a soltar sin culpa y priorizar lo importante. Vivimos en una sociedad que busca la gratificación instantánea, pero la constancia y el esfuerzo también nos dan satisfacción. Necesitamos frenar y conectar de verdad con quienes amamos.